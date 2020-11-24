Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 24 ноября 2020 года: Больше 100 тысяч зараженных и опасность удаленки для школьников

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 24 ноября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 24 ноября 2020 года. За минувший день в Северной столице выявили инфекцию еще у 2 926 горожан. Губернатор Александр Беглов поспешил напомнить, что из-за роста заболеваемости и требований Роспотребнадзора в городе заработали новые ограничения по коронавирусу.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи диагностировали COVID-19 у 100 864 человек. Умерли от инфекции 4 973 горожан (+20 за сутки), а выздоровели 58 488 (+1 449), - передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

В Совете Федерации не исключили, что в Северной столице могут ввести более жесткие запреты по инфекции. Сенатор Владимир Круглый допустил, что следующим ограничением станет закрытие мест массового скопления людей. Подумать есть над чем, ведь рост заболеваемости не прекращается – город пробил психологическую отметку в 100 тысяч зараженных COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Наталья Башкетова обратилась к губернатору с целью сообщить об опасности возможного введения дистанционного образования во время пандемии. По словам главного санитарного врача, это может привести к тому, что дети останутся без присмотра и ринутся гулять и контактировать с другими школьниками, а значит – будут активно обмениваться инфекцией.

Тем временем городские кинотеатры сетуют на жесткий запрет, обязывающий уменьшить число зрителей в залах до 25%. Как рассказывают представители бизнеса, у них связаны руки, и они могут либо повышать цены на билеты, либо увеличивать количество сеансов. Иначе есть риск закрыться.

Добавим, что «Комсомолка» поговорила с петербургскими активистами, которые начали добровольно развозить медиков на вызовы к пациентам с коронавирусом.

В Ленинградской области общее число зараженных за время пандемии составляет 15 498 человек, из них у 202 инфекцию выявили за последние сутки. Полностью выздоровели 9 821 (+163), умерли 131.