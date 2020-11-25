«У старшего сломан нос»: Как себя чувствуют дети, которых держал в заложниках отец в Колпино

Двое из детей все-таки получили травмы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Двое из шестерых детей, которых взял в заложники отец в Колпино, все-таки получили травмы. Сильнее всех пострадал старший ребенок. У 15-летнего подростка медики диагностировали повреждения, полученные в самом начале инцидента, когда отчим (старшие три ребенка ему не родные) высовывал подростка в окно.

- У мальчика перелом носа, есть царапины, ссадины и ушибы на голове. Еще у одного ребенка остался след от ножа на шее, но это не порез - отец сильно прижимал лезвие. Еще двое младших пока госпитализированы с анемией, - рассказал источник «КП-Петербург».

Напомним, что драма с детьми, которых больше пяти часов удерживал в квартире их отец, развернулась в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Здесь 38-летний мужчина так шумно поругался с женой, что пришлось вызывать полицию. Как позднее глава семьи рассказал «Комсомольской правде», причиной стала измена супруги. Женщину он выгнал на улицу, после чего, находясь в не совсем адекватном состоянии, начал кричать, высовывать детей в окно, держа в руках нож или топор. Он также разбил стекло в окне на кухне.

Мужчина больше пяти часов удерживал в квартире шестерых детей. Фото: СОЦСЕТИ

Потом захватчик немного успокоился, пояснил, что детям причинять вреда не собирался: «они сидят, мультики смотрят».

После долгих разговоров с прокурором района, мужчина сдался и отпустил всех детей. В отношении захватчика завели уголовное дело о незаконном лишении свободы. Ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Известно, что семья около двух лет назад переехала в Петербург из Архангельска. Последнее время мужчина наблюдался у психиатра из-за проблем с алкоголем и приемы антидепрессантов.

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