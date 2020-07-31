Жена рэпера из Versus Battle Энди Картрайта задержана как подозреваемая
Следствие задержало жену рэпера Versus Battle Энди Картрайта Марину Кохал на двое суток. 36-летнюю супругу музыканта доставили в следственный отдел по Санкт-Петербургу в статусе подозреваемой. Дело о смерти музыканта ранее было заведено по статье «Убийство».
- В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками регионального управления МВД по подозрению в совершении указанного преступления задержана супруга потерпевшего, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Сейчас женщину допрашивают, официальным языком с ней проводятся следственные действия. Как сообщает СК, следствие будет ходатайствовать перед о заключении подозреваемой под стражу до суда.
Следователи подозревают, что версия смерти рэпера не соответствует действительности.Фото: СОЦСЕТИ
Напомним, что ранее жена рэпера проходила по делу в качестве свидетеля. 30 июля ее и ее мать, также проживавшую в квартире на Невском, 134, где и было найдено тело Энди Картрайта, уже допрашивали следователи. Однако потом обеих отпустили.
Со старшей женщиной (бабушкой) сейчас находится 2,5-летний ребенок пары.
Напомним, что о смерти мужа своей приятельнице-адвокату рассказала сама Марина Кохал. 29 июля она позвала ее в гости и сообщила, что Энди умер несколько дней назад, якобы от передозировки наркотиками. При этом тело мужа она расчленила и расфасовала по пяти пакетам. Останки женщина хранила в холодильнике.
Знакомая позвонила в полицию и тогда делом занялись правоохранительные органы. Однако первые тесты не показали наличия наркотиков в крови музыканта. Не было найдено и следов от уколов шприца, о котором говорила жена рэпера.
Следователи стали все больше сомневаться в версии смерти Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) и, в итоге, задержали его супругу.
Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в убийстве мужа.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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