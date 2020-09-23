Оголила душу: Бывшая жена Кержакова представила книгу о самой себе

Милана Тюльпанова представила книгу о себе. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бывшая жена Александра Кержакова представила на суд читателей собственную книгу. Автобиография, написанная Миланой Тюльпановой, называется «Убей в себе жертву». Литературный труд экс-супруга легенды «Зенита» презентовала в Инстаграме.

- Между этой девушкой и книгой , которую она держит в руках - целая огромная жизнь , судьба. Любовь , вера, глупость, боль, предательство, отчаяние, смирение , негодование, обиды, месть, отчаяние, смерть , рождение новой жизни, словом - тысяча и одна эмоция, что отличают эти два , казалось бы, совершенно одинаковых лица, - написала на своей страничке в соцсети сама Милана.

Она также добавила, что никогда бы не стала писать книгу и «оголять душу» (это не стоит тех денег), если бы не хотела поделиться своими переживаниями с читателями.

Автобиография называется "Убей в себе жертву". Фото: instagram.com/milana_tulpanova

Поклонники Тюльпановой-Кержаковой уже порадовались за нее и ждут возможности купить издание: «Ты большая молодец, я от души желаю тебе всю боль и разочарование оставить в этой книге. Просто будь счастлива», - пишут они в комментариях.

Будет ли в книге рассказано про попытки стать депутатом и участие в шоу «Холостяк», пока неизвестно.

Отметим, что на сайте одного из популярных книжных интернет-магазинов книгу Миланы Тюльпановой уже продают со скидкой - 373 рубля вместо 455 изначальных.

Напомним, что в августе, в день своего рождения бывшая жена Александра Кержакова опубликовала фото с голой грудью и заявила, что «обнулилась» - переехала из Петербурга в Москву и начала новую жизнь.

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