Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 16 октября 2020 года: Поставка крупной партии вакцины и лидерство по активности населения среди мегаполисов всего мира

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 16 октября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 16 октября 2020 года. За прошлый день в Северной столице инфекцию нашли у 638 горожан. При этом Санкт-Петербург стал худшим мегаполисом в мире по показателю самоизоляции, поскольку 91% населения вышло из дома и активно проводило время. Даже в Лос-Анджелесе или Нью-Йорке показатели лучше.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге заболели инфекцией 49 926 человек (+638 за день), умерли 3 351 (+46), а выздоровели 32 528 (+319), - передает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

В Северную столицу доставили пока что самую крупную партию вакцины от коронавируса. Но все 400 прибывших доз предназначены исключительно для врачей. В первую очередь прививку поставят медработникам из приемных покоев и «красных зон».

Власти Санкт-Петербурга предложили родителям и педагогам выбрать ограничения по коронавирусу, которые можно ввести в школах при серьезном ухудшении эпидситуации. Пока что лидирует вариант ответа с ранним уходом на осенние каникулы. К слову, уже 113 классов в 55 школах сидят на карантине.

Из-за коронавируса отменили Санкт-петербургский международный культурный форум. По решению Минкультуры России он пройдет только в очном формате в 2021 году. Дистанционки не предусмотрено.

Добавим, что глава центра имени Алмазова, попутно возглавляющий штаб по борьбе с COVID-19 в Санкт-Петербурге, назвал фактор, который повышает в разы риск умереть от коронавируса – это ожирение.

Что касается Ленобласти, то последние данные по коронавирусу там следующие: за время пандемии заразились 9 544 человека (+99 за сутки), выздоровели 5 877 (+26) и скончались 103 (+0).