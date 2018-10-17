Квартирный вопрос и тест на беременность: как разводится чета Краско

17 Окт. 22:50 2018-10-17T23:00:25+03:00

После развода с Иваном Краско Наталья Шевель может остаться без жилья. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Брак Ивана Краско и Натальи Шевель продержался три года. Кажется, еще столько же их развод будут обсуждать в эфире всевозможных ток-шоу на федеральных каналах. Чета вновь посетила студию «Пусть говорят». А ведущий передачи Дмитрий Борисов вновь пытался разобраться в деталях личной жизни звездной пары. На этот раз на повестке дня стоял квартирный вопрос. И… тест на беременность.

За свой брак Иван Иванович и Наталья не нажили совместного имущества. И девушка может оказаться на улице уже через месяц – когда перестанет официально быть супругой Краско. Дело в том, что квартира, в которой проживала пара, принадлежит сыновьям Ивана Ивановича от Натальи Вяль. К ней, кстати, после развода и собирается съехать оттуда 88-летний актер. При этом достаться жилплощадь Наталье Шевель, конечно, не может.

– Я сам живу, как говорится, на птичьих правах, – сказал Иван Иванович в эфире программы.

Бывшая жена Краско вместе с их общими детьми ждет актера после развода на других квадратных метрах – в трехкомнатной квартире. Наталья Вяль, к слову, тоже пришла на «Пусть говорят». И заявила, что младшей Наталье после брака с Иваном Ивановичем никакого имущества не положено.

Наталья Вяль ждет Краско после развода в своей квартире вместе с их общими детьми. Фото: скриншот видео.

Конечно, благородный Краско не бросит на произвол судьбы бывшую возлюбленную. После долгих «разборок» троицы в эфире он предложил Наталье Шевель остаться в квартире, где они жили во время брака.

– Я позволяю жить Наталье Александровне на площади своих детей. Я никуда ее не выгоню, пока она не устроится. Хоть до гробовой доски! – обнадежил молодую актрису Иван Иванович.

Правда, вопрос с жилплощадью Натальи остается открытым. Ведь юридически такой гарантии ей никто давать не собирается. А заработать молодой актрисе на квартиру довольно трудно.

– В театре и за мои картины и книги не платят столько, чтобы я могла хоть как-нибудь жить, – обмолвилась Шевель.

«Я НЕ ПРОПАДУ»

Пока Вяль, Шевель и Краско пытались разобраться в недвижимости, в студии появился еще один герой эпопеи. Сергей Тетерин, однокурсник Натальи и тоже ученик Ивана Ивановича, рассказал о том, что проблемы с жильем, как и у большинства студентов, у Натальи были еще на третьем курсе. И обмолвился, что в свое время они были сожителями. Но заверил, что связывала их только дружба.

– Я влюблен в нее не был, – заявил Сергей в эфире.

Шевель сделала тест на беременность эфире "Пусть говорят". Фото: скриншот видео.

Правда, усомнилась в этом еще одна однокурсница Шевель – Кристина Кузаева. Она заявила, что молодые люди общаются до сих пор. И даже больше – не исключено, что они любовники. Остановиться в своих догадках девушка не могла и, в конце концов, заявила, что Наталья Шевель может быть даже беременной от Сергей Тетерина.

Эти предположения так разозлили Наталью, что во время эфира она удалилась, чтобы сделать тест на беременность. Появившись в студии вновь, она швырнула в однокурсницу этот самый тест. Одна интрига развеялась – Шевель не ждет детей. А вот будет ли жить в квартире детей Краско, покажет время.

– Я уверена была, что я иду за твердой спиной и за твердым словом, – сказала на «Пусть говорят» Наталья Шевель. – Я уважаю выбор Ивана Ивановича. Я не пропаду. Слова – это слова. Слова любимого человека – это слова любимого человека, а не соседа по лестничной клетке.

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