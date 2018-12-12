Адвокат Александра Кержакова: «У Тюльпановой - психическое расстройство»

Страсти вокруг некогда любящих Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой кипят не шуточные уже полгода. Главная причина, из-за которой воюют экс-супруги, - спор, с кем останется их общий сын. Полуторагодовалый Артемка тем временем уже год живет с отцом, а маму, у которой не часто получается к нему приезжать, уже не узнает. Дело передали в суд и судья на протяжении трех заседаний пытается «найти концы» в этой мыльной опере.

Экс-супругов направили на наркологическую экспертизу

Милана Тюльпанова приехала к Кержакову забирать ребенка, но он ее даже на порог дома не пустил.

На всех заседаний суда представители Кержакова настаивают на том, чтобы Тюльпанова прошла психо-психиатрическую и наркологическую экспертизы, но она категорически отказывается.

- Вы бы видели последнее посещение Тюльпановой сына, - заявила Стукалова. - На лицо - психическое расстройство. Поэтому она и отказывается проходить экспертизу.

В подтверждение этому Кержаков опубликовал в своем Инстаграм душераздирающее видео той самой встречи - Миланы и мальчика. Ребенок, оставшись один на один с мамой, пытается выйти из комнаты. Артемий плачет и не реагирует на Милану, которая просит его подойти к ней.

a.kerzhakov11 Извините, но я больше не могу молчать

Но адвокатам Миланы тоже есть, что предъявить Александру. Сейчас они уверяют, что спортсмен сам наркоман. И якобы не раз употреблял различные препараты при жене. Чтобы раз и навсегда поставить точку в вопросе с наркотиками, судья решила направить на экспертизы обоих родителей.

- Суд назначил экспертизу и Кержакову, и Тюльпановой, - официально заявили на сайте Петроградского суда. - Эксперты должны ответить на семь вопросов, в том числе: страдают ли оба наркоманией, каково актуальное эмоциональное состояние обоих, каково действительное отношение и привязанность обоих родителей к ребенку, какова мотивация требований каждого о проживании ребенка с каждым из них.

Кержакову грозит до 4-х месяцев лишения свободы

Представители экс-футболиста тут же заявили, что их доверитель без проблем пройдет все тесты и сдаст необходимые анализы. Будет ли это делать Тюльпанова неизвестно, но по закону она может отказаться. Но тогда все сомнения по данному вопросу будут трактоваться судом не в ее пользу. Да и что скрывать, если проблем нет?

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- Мы готовим заявление в правоохранительные органы, - заявил после заседания адвокат Миланы. – Оставлять это так нельзя, господин Кержаков представил фальсифицированные документы в суд. 303 статья УК РФ до четырех месяцев лишения свободы или до двух лет исправительных работ.

Речь о выписке из одной клиники, которую приобщили к делу. Из нее видно, что Милана действительно имела проблемы с наркотической зависимостью.

Тюльпанова пыталась штурмом забрать сына

После пары интервью Добровинский любезно пригласил всех желающих поехать в дом Кержакова и изъять Артема. Ведь Тюльпанова накануне получила исполнительный лист и теперь вправе это сделать. Впрочем, только на момент судебных разбирательств. В итоге ни Милану, ни Добровинского, ни всю свору журналистов не пустили даже на территорию поселка, где живет футболист. Милана позвонила бывшему мужу с телефона своего адвоката по громкой связи. Ответ был неожиданный.

- Это кто простите? – уточнил Кержаков. И после того как девушка представилась, сказал. – У Миланы другой номер!

Вот так закончилась очередная попытка Тюльпановой забрать своего сына. После этого девушка выложила в Инстаграм очередной пост.

- Я пишу этот пост, как уже крик отчаяния, мои душевные силы на пределе! И я была абсолютно уверена, что имея на руках исполнительный лист, смогу забрать своего малыша и уже не расставаться с ним. Но выходит, Александру законы не писаны, и я искренне не понимаю, как можно настолько не думать о своём ребёнке, чтобы лишать его матери?

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