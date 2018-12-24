«Самый счастливый день в моей жизни»: Милана Тюльпанова забрала сына у Александр Кержакова

Игнорировать определение Петроградского районного суда Санкт-Петербурга у экс-футболиста Александра Кержакова долго не получилось. По решению, которое было принято на предварительном слушании, общий ребенок Александра и дочери покойного сенатора Миланы Тюльпановой должен проживать с мамой. Спортсмен с решением был не согласен и несколько раз его обжаловал, однако проиграл. После многочисленных попыток забрать малыша с приставами, психологами, адвокатами и даже журналистами, вечером 24 декабря матери все же удалось это сделать.

- Наконец-то сын Миланы Тюльпановой снова с матерью. Ура, - написал в своем Instagram адвокат девушки Александр Добровинский.

- Сегодня самый счастливый день в моей жизни, я наконец-таки забрала своего сыночка,своё сердечко,свою жизнь! Спасибо Богу и всем, кто помогал мне весь этот долгий период времени. Спасибо всем, кто переживал и поддерживал меня, да храни вас Господь! - прокомментировала случившееся и сама Милана.

alexanderdobrovinsky Наконец-то сын @milana_tulpanova рядом с мамой ! Ура !

Подруга Миланы, бывшая жена Кержакова Екатерина Сафронова, также подтвердила КП этот факт. Ранее Тюльпанова выложила совместную фотографию с ней и поблагодарила за поддержку.

Это фото сделано меньше двух лет назад. Счастливые родители держат на руках долгожданного сынишку.

Но радоваться рано, ведь ведь решение суда о том, что Артемий будет жить с матерью действует только на момент судебных разбирательств. С кем в конечном итоге останется ребенок будет решать суд. А пока обоим родителям назначена наркологическая и психологическая экспертизы.

a.kerzhakov11 Артемий почти год прожил с папой

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