2018-12-24T19:28:08+03:00
Звезды

«Самый счастливый день в моей жизни»: Милана Тюльпанова забрала сына у Александр Кержакова

После года ожидания мать вновь рядом со своим ребенком
Мила БУКЕ
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Александр Кержаков вынужден был отдать жене Милане сына.Александр Кержаков вынужден был отдать жене Милане сына.
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Игнорировать определение Петроградского районного суда Санкт-Петербурга у экс-футболиста Александра Кержакова долго не получилось. По решению, которое было принято на предварительном слушании, общий ребенок Александра и дочери покойного сенатора Миланы Тюльпановой должен проживать с мамой. Спортсмен с решением был не согласен и несколько раз его обжаловал, однако проиграл. После многочисленных попыток забрать малыша с приставами, психологами, адвокатами и даже журналистами, вечером 24 декабря матери все же удалось это сделать.

- Наконец-то сын Миланы Тюльпановой снова с матерью. Ура, - написал в своем Instagram адвокат девушки Александр Добровинский.

- Сегодня самый счастливый день в моей жизни, я наконец-таки забрала своего сыночка,своё сердечко,свою жизнь! Спасибо Богу и всем, кто помогал мне весь этот долгий период времени. Спасибо всем, кто переживал и поддерживал меня, да храни вас Господь! - прокомментировала случившееся и сама Милана.

alexanderdobrovinskyalexanderdobrovinsky
Наконец-то сын @milana_tulpanova рядом с мамой ! Ура !
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Подруга Миланы, бывшая жена Кержакова Екатерина Сафронова, также подтвердила КП этот факт. Ранее Тюльпанова выложила совместную фотографию с ней и поблагодарила за поддержку.

Это фото сделано меньше двух лет назад. Счастливые родители держат на руках долгожданного сынишку.

Это фото сделано меньше двух лет назад. Счастливые родители держат на руках долгожданного сынишку.

Но радоваться рано, ведь ведь решение суда о том, что Артемий будет жить с матерью действует только на момент судебных разбирательств. С кем в конечном итоге останется ребенок будет решать суд. А пока обоим родителям назначена наркологическая и психологическая экспертизы.

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Артемий почти год прожил с папой
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