«Она ничего не знает о нем, ей наплевать»: Жена забрала у Александра Кержакова ребенка

В доме Кержакова сегодня снова скандал: его жена Милана Тюльпанова явилась с исполнительным листом и забрала их общего сына Артемия. Женщину сопровождала целая свита: в загородный дом под Петербургом с ней приехали и детский психолог, и судебные приставы. Тем не менее все это было похоже на спецоперацию. Женщина схватила ребенка и побежала с ним на улицу. Малыш был в одной футболочке.

- Вся одежда лежала рядом - куртка зимняя и сапоги, - рассказал Радио «Комсомольская правда» Александр Кержаков. - Ей никто не препятствовал. Я хотел, чтобы она спокойно его одела, не нарушая психику ребенка, и забрала. Он должен жить в ней, потому что она его мать, но только не надо его травмировать.

milana_tulpanova Сегодня самый счастливый день в моей жизни, я наконец-таки забрала своего сыночка,своё сердечко,свою жизнь! Спасибо Богу и всем, кто помогал мне весь этот долгий период времени. Спасибо всем, кто переживал и поддерживал меня, да храни вас Господь!

Бывший футболист уверен, что сейчас его сын, который жил у него последние полгода и всего три-четыре раза за это время видел маму, находится в истерике. Как рассказывал спортсмен, мальчик не идентифицирует Милану с родительницей...

- Она схватила его, побежала и даже не поинтересовалась, какой у него распорядок дня, на что у него аллергия - ей на это плевать! - возмущается отец. - Она ничего не знает о нем, даже не взяла его медицинскую карту.

a.kerzhakov11 Мы пошли....11 месяцев

В ближайшее время экс-футболист планирует подать очередную жалобу на такое поведение супруги. По его мнению, это хорошо спланированный фарс.

Александр Кержаков: За окном зима, а мама схватила ребенка в футболке и побежала с ним 00:00 00:00

- Все это было не так просто, - уверен Кержаков. - Ей открыл дверь представитель судебных приставов, который отвечал за безопасность, рядом сидел представитель органов опеки, который видел, как она выносила на мороз ребенка в шортах. Это же цирк!

Напомним, Александр Кержаков и Милана Тюльпанова вот уже полгода делят общего ребенка. 24 декабря жена Кержакова после очередного судебного заседания получила исполнительный лист о том, что она имеет право жить с сыном на время разбирательств.

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