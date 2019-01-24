Адвокат Александра Кержакова: «Заседания суда приостановлены, но мы по-прежнему уверены в победе»

С кем лучше остаться жить маленькому Артемию, сыну экс-футболиста Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой, на протяжении четырех месяцев решает Петроградский районный суд. Мальчик, которому недавно исполнился 1 год и 9 месяцев, большую часть своей жизни был с отцом, и только в конце декабря переехал к маме. Впрочем, только на время судебных разбирательств.

Главные претензии Кержакова к бывшей супруге неизменны: она, якобы, наркоманка, любит выпить.

milana_tulpanova Так странно,удивительно и приятно,что даже здесь,в чужом городе,ко мне подходят люди,говорят слова поддержки,хотя меня без косметики и с кичкой на голове достаточно трудно узнать Я прямо чувствую,что люди переживают и поддерживают,одно дело,когда тебе это пишут в соц сетях,и совсем другое,когда подходят и говорят лично. Мне действительно очень приятно от такой масштабной поддержки,спасибо вам большое Скажу вам сразу,что от моего нервозного состояния не осталось и следа,мой сын своим мама Милана меня вылечил в одной секунду))

- Не хочу отдавать ребенка матери, которая лечилась от наркологической зависимости, - заявил Александр «КП»-Петербург» после первого заседания суда.

После этого аналогичные обвинения прилетели и в адрес Александра. В итоге оба родителя сейчас направлены на экспертизы.

- Подробности конфиденциальны, я не уполномочена о них говорить, - прокомментировала «КП - Петербург» адвокат Кержакова Ирина Куликова. - После того, как Тюльпанова забрала Артемия, Александр видел сына один раз. В доме Миланы и с ее согласия.

Пока Милана упивается материнством, выкладывая милые видео и фото с сынишкой. На них они и, правда, выглядят счастливыми и вполне неплохо ладят. Недавно даже съездили всей семьей в Сочи на Красную поляну отдохнуть. Сколько продлится эта семейная идиллия пока не понятно, ведь Кержаков настроен, как и раньше, решительно.

- Уверенность в победе есть до сих пор, от иска мы не отказываемся, и будем бороться за ребенка, - заявляет Куликова. - Впрочем, было бы лучше, если бы сами родители решили, с кем лучше жить их малышу.

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