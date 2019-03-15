«С Ксенией на съемках не пересекалась»: Дарья Мороз - о работе в сериале «Содержанки» с Богомоловым и Собчак

Бывший режиссер московского МХТ Константин Богомолов представил в Ленинград центре Санкт-Петербурга свою первую сериальную работу – эротическую картину «Содержанки». Две его главнее музы в этот вечер тоже пришли на премьеру: экс-супруга и исполнительница главной роли Дарья Мороз и телеведущая Ксения Собчак, с которой Богомолову приписывают роман. Кстати «блондинке в шоколаде» тоже нашлась роль в откровенном сериале.

«Содержанки» - один из самых дорогих российских сериалов. Его можно увидеть только в интернете на платном портале, что позволило режиссеру сделать то, что для телевидения делать недопустимо. В центре сюжета - светские богачи и московские содержанки - девушки, единственным источником дохода которых являются олигархи. С другой стороны следователь Лена Ширкова (ее сыграла Дарья Мороз), замужняя женщина, которая воспитывает сына и ведет скучную жизнь, развлекаясь, однако, время от времени со своим коллегой-любовником Максимом. В ходе расследования убийства одной из содержанок Лена попадает в мир гламура и больших денег. «Комсомолка» побывала на премьере и пообщалась с главной героиней картины.

Поддержать режиссера на премьеру пришли сразу две его музы: Мороз и Собчак.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Константин - ваш бывший супруг. Не мешало ли это на съемочной площадке?

- Мы с Костей уже десять лет работаем. Поэтому об этом можно судить, посмотрев наши работы, наверное.

- Сцены в сериале действительно очень откровенные. Вы легко на них согласились?

- Абсолютно. Если это оправдано, сделано красиво и есть доверие к режиссеру, то почему нет. Мы все живые люди, секс и откровенность - очень важная часть нашей жизни.

- Богомолов как-то сказал, что в России не умеют снимать секс. А он умеет?

- Отличие его откровенных сцен в сериале - как раз в откровенности, неожиданной для нашего кино. Достаточно смелая операторская работа, свобода артистов быть естественными в этих сценах, а не стыдливо прикрываться одеялом. У нас получился высокохудожественный продукт не типичный для русского кино, я думаю, мы совершали некий прорыв, революцию и сделали это красиво.

Ксения Собчак на премьере Богомолова не отрывалась от телефона.Фото: Артем КИЛЬКИН

- На съемочной площадке вы пересекались с Ксенией Собчак?

- Нет, мы не пересекались!

- Как вы оцениваете ее актерские способности?

- Я не берусь оценивать людей, это бесполезная трата времени.

- Как вы прокомментируете свой пост в Instagram о глупости и тупости? Многие считают, что это обращение к Ксении Анатольевне.

- Мне кажется, мы говорим уже не о сериале. Мы все-таки пришли на премьеру «Содержанок».

- Вы как-то сказали, что те, кто знаком со светской жизнью Москвы, увидят в некоторых героях реальных небезызвестных людей? Что это за герои?

- Это люди неузнаваемые для широкой публики, люди большого бизнеса и денег, но не засвеченные в медийном пространстве…

После интервью нам показали первую серию «Содержанок». Под конец просмотра в зале появилась еще одна героиня сериала - Кения Собчак. Прокралась в зал и незаметно села в кресло, взяв в руки телефон. С премьеры телеведущая ушла с Богомоловым.

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