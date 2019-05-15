Ольга Бузова устроила грандиозную вечеринку в Петербурге по случаю успешной телевизионной карьеры

Поющая теледива Ольга Бузова вернулась в родной город, чтобы вспомнить, с чего началась ее карьера на телевидении. Своим подписчикам в Instagram она напомнила, что именно 15 мая 15 лет назад страна получила новую телеведущую. Именно тогда Бузова уехала из Петербурга в Москву на телепроект «Дом 2».

- 15 мая 2004 года поменяло мою жизнь кардинально, - призналась Бузова. - 15 лет назад никто не мог и представить, что я, благодаря упорству, труду и вашей колоссальной поддержке, смогу достичь таких небывалых высот.

Этот день 33-летняя артистка провела в родном Санкт-Петербурге, где прогулялась по Невскому проспекту в компании загадочного мужчины, которого ласково называет Тимой. Но самое интересное было вечером. На закрытой вечеринке в честь Бузовой выступил Дмитрий Маликов и Анна Седокова. Бузова выразила благодарность всем поклонникам и призналась, что от нахлынувших воспоминаний не могла уснуть всю ночь.

buzova86 Уже сегодня 15 мая, 15 лет назад кардинально поменяется моя жизнь, когда 18 летней девочкой, я, из родного города Санкт-Петербурга, приехала в Москву - участвовать в реалити шоу Дом 2 , строить дом и любовь Я навсегда запомню этот день. Но об этом завтра Как хорошо, что сегодня я здесь...Как вовремя случилась эта поездка Питер Я люблю тебя GN

Сначала Бузова была участницей телестройки, а затем стала и ведущей Дом-2.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Певица предложила подписчикам тоже окунуться в воспоминания и выложить свои фото 15-летней давности.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ольга Бузова: «Мне сегодня как никогда очень хорошо»

В свой телевизионный день рождения Ольга Бузова сделала еще один подарок своим поклонникам, презентовав свой новый клип на песню «Очень хорошо», главную роль в котором исполнил комик Тимур Батрутдинов.

- Мне сегодня как никогда очень хорошо, - призналась артистка. - И я хочу сделать вам подарок - новый клип. На главную мужскую роль я пригласила моего друга на грани...

Кстати, среди звезд давно ходят слухи, что певицу с 41-летним резидентом Comedy Club связывает далеко не только дружба. Вот и в клипе они исполнили пару, где меняются местами и кукловод становится куклой в руках другого.

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов - Очень хорошо - Премьера клипа 2019.

- Нам о много нужно было поговорить и в клипе мы кое-что выяснили, - намекнула Бузова.

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