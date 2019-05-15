Ольга Бузова устроила грандиозную вечеринку в Петербурге по случаю успешной телевизионной карьеры
Поющая теледива Ольга Бузова вернулась в родной город, чтобы вспомнить, с чего началась ее карьера на телевидении. Своим подписчикам в Instagram она напомнила, что именно 15 мая 15 лет назад страна получила новую телеведущую. Именно тогда Бузова уехала из Петербурга в Москву на телепроект «Дом 2».
- 15 мая 2004 года поменяло мою жизнь кардинально, - призналась Бузова. - 15 лет назад никто не мог и представить, что я, благодаря упорству, труду и вашей колоссальной поддержке, смогу достичь таких небывалых высот.
Этот день 33-летняя артистка провела в родном Санкт-Петербурге, где прогулялась по Невскому проспекту в компании загадочного мужчины, которого ласково называет Тимой. Но самое интересное было вечером. На закрытой вечеринке в честь Бузовой выступил Дмитрий Маликов и Анна Седокова. Бузова выразила благодарность всем поклонникам и призналась, что от нахлынувших воспоминаний не могла уснуть всю ночь.
Сначала Бузова была участницей телестройки, а затем стала и ведущей Дом-2.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Певица предложила подписчикам тоже окунуться в воспоминания и выложить свои фото 15-летней давности.
А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Ольга Бузова: «Мне сегодня как никогда очень хорошо»
В свой телевизионный день рождения Ольга Бузова сделала еще один подарок своим поклонникам, презентовав свой новый клип на песню «Очень хорошо», главную роль в котором исполнил комик Тимур Батрутдинов.
- Мне сегодня как никогда очень хорошо, - призналась артистка. - И я хочу сделать вам подарок - новый клип. На главную мужскую роль я пригласила моего друга на грани...
Кстати, среди звезд давно ходят слухи, что певицу с 41-летним резидентом Comedy Club связывает далеко не только дружба. Вот и в клипе они исполнили пару, где меняются местами и кукловод становится куклой в руках другого.
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов - Очень хорошо - Премьера клипа 2019.
- Нам о много нужно было поговорить и в клипе мы кое-что выяснили, - намекнула Бузова.
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ИСТОЧНИК KP.RU