Юрий Лоза об участии Ольги Бузовой в «Евровидении»: «Пусть едет, только ведь там придется петь вживую»

20 мая в Тель-Авиве прошел финал 64-го конкурса песни «Евровидение». В этом году, как и в 2016 Россию представлял певец Сергей Лазарев. Но повторить успех Димы Билана, который в 2008 году со второй попытки принес нам долгожданную победу, Лазарев не смог. Артист снова занял третье место, а первым стал конкурсант из Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией «Arcade».

После финала в сети разгорелись «горячие» дискуссии на тему, кто должен представлять Россию в следующем году. Многие пользователи уверены, что только певица и звезда Instagram Ольга Бузова сможет принести России второю победу. «Комсомолка» пообщалась с представителя шоу-бизнеса, чтобы узнать, что они думают о конкурсе и о возможном участии Бузовой.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Ольга Бузова может отправиться на Евровидение-2020. Да неужели?! 00:00 00:00

- Мы не должны бороться за победу, артист из России должен переставлять нашу культуру и петь на русском языке, - поделился с «КП»-Петербург» певец Юрий Лоза. - Артисты из Франции поют только на своем языке и занимают последние места. Вот только Патрисия Каас спела, заняла восьмое место и поехала в мировой турне, а Дима Билан занял первое и поехал на гастроли в Сыктывкар.

Выбирать участника от России надо народным голосованием, уверен Лоза. Только народ должен решать, кто достоин, представлять страну. Номер и песня должны олицетворять российскую культуру.

- Если Бузова будет петь русскую песню, пусть едет, вот только пусть сначала споет ее живьем, чтобы мы могли послушать ее вокал, - говорит Юрий Эдуардович. - Никто ведь не слышал, может она вообще не умеет петь. Все ее песни сконструированы с помощью программы «Melodyne» (программа, корректирующая инструментальные, вокальные партии - прим. Авт.), а на «Евровидении» придется петь самой. А то будет, как с Мадонной, которая ни в одну ноту не попала. Конфуз.

- Я думаю, что наша задача не одержать победу, а представить свою страну с новым, хорошим музыкальным материалом, - выразил свое мнение «КП»-Петербург» участник конкурса «Евровидение» от России в 2010 году Петр Налич. - Когда люди ставят себе задачу победить, они создают форматный для этого конкурса продукт, а там побеждают люди, как правило, с не форматными песнями. Поэтому надо пытаться всех удивить.

Удивлять 33-летняя певица и телеведущая Ольга Бузова, которая сейчас является одной из самых востребованных и популярных артистов страны, точно умеет. Ведь 15 лет назад она начинала свой путь обычной участницей телепроекта «Дом 2».

- Я не знаком с творчеством Ольги Бузовой, - отрезал Налич, однако тут же добавил. - Удивить, не в смысле показывать голые части тела. Удивлять надо свежей и классной музыкой.

Кто поедет на песенный конкурс в следующем году, пока не ясно. Сама Бузова от комментариев воздерживается, а ее агент говорит, что если такое предложение поступит, певица его обязательно рассмотрит. Но если оценивать общественное мнение пользователей соцсетей, вполне возможно, что именно Бузова будет следующей участницей «Евровидения» от России.