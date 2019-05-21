Юрий Лоза об участии Ольги Бузовой в «Евровидении»: «Пусть едет, только ведь там придется петь вживую»
20 мая в Тель-Авиве прошел финал 64-го конкурса песни «Евровидение». В этом году, как и в 2016 Россию представлял певец Сергей Лазарев. Но повторить успех Димы Билана, который в 2008 году со второй попытки принес нам долгожданную победу, Лазарев не смог. Артист снова занял третье место, а первым стал конкурсант из Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией «Arcade».
После финала в сети разгорелись «горячие» дискуссии на тему, кто должен представлять Россию в следующем году. Многие пользователи уверены, что только певица и звезда Instagram Ольга Бузова сможет принести России второю победу. «Комсомолка» пообщалась с представителя шоу-бизнеса, чтобы узнать, что они думают о конкурсе и о возможном участии Бузовой.
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- Мы не должны бороться за победу, артист из России должен переставлять нашу культуру и петь на русском языке, - поделился с «КП»-Петербург» певец Юрий Лоза. - Артисты из Франции поют только на своем языке и занимают последние места. Вот только Патрисия Каас спела, заняла восьмое место и поехала в мировой турне, а Дима Билан занял первое и поехал на гастроли в Сыктывкар.
Выбирать участника от России надо народным голосованием, уверен Лоза. Только народ должен решать, кто достоин, представлять страну. Номер и песня должны олицетворять российскую культуру.
- Если Бузова будет петь русскую песню, пусть едет, вот только пусть сначала споет ее живьем, чтобы мы могли послушать ее вокал, - говорит Юрий Эдуардович. - Никто ведь не слышал, может она вообще не умеет петь. Все ее песни сконструированы с помощью программы «Melodyne» (программа, корректирующая инструментальные, вокальные партии - прим. Авт.), а на «Евровидении» придется петь самой. А то будет, как с Мадонной, которая ни в одну ноту не попала. Конфуз.
- Я думаю, что наша задача не одержать победу, а представить свою страну с новым, хорошим музыкальным материалом, - выразил свое мнение «КП»-Петербург» участник конкурса «Евровидение» от России в 2010 году Петр Налич. - Когда люди ставят себе задачу победить, они создают форматный для этого конкурса продукт, а там побеждают люди, как правило, с не форматными песнями. Поэтому надо пытаться всех удивить.
Удивлять 33-летняя певица и телеведущая Ольга Бузова, которая сейчас является одной из самых востребованных и популярных артистов страны, точно умеет. Ведь 15 лет назад она начинала свой путь обычной участницей телепроекта «Дом 2».
- Я не знаком с творчеством Ольги Бузовой, - отрезал Налич, однако тут же добавил. - Удивить, не в смысле показывать голые части тела. Удивлять надо свежей и классной музыкой.
Кто поедет на песенный конкурс в следующем году, пока не ясно. Сама Бузова от комментариев воздерживается, а ее агент говорит, что если такое предложение поступит, певица его обязательно рассмотрит. Но если оценивать общественное мнение пользователей соцсетей, вполне возможно, что именно Бузова будет следующей участницей «Евровидения» от России.
ИСТОЧНИК KP.RU