«Ему лучше, но ничего не говорит»: Старший сын экс-вратаря СКА Максима Соколова очнулся в больнице

Старший сын легендарного бывшего форварда СКА, а ныне тренера молодежной сборной СКА Максима Соколова, которого тоже зовут Максим, пришел в себя. 18-летний юноша после трагедии, случившейся 13 июня, когда была убита его мать, оказался в больнице в крайне тяжелом состоянии. У него были ножевые ранения на шее и груди. Следствие пытается выяснить, сам ли молодой человек ранил себя или же это сделал его младший 15-летний брат Антон (имя изменено, прим.редакции).

- Максим пришел в себя. Но он все еще в крайне тяжелом состоянии, поэтому ничего не говорит о произошедшем, - рассказал источник «КП-Петербург».

История убийства супруги хоккеиста и матери двух мальчиков Ирины Соколовой крайне запутана и вызывает настоящий холодок по спине. В загородном поселке Новая Романовка, который находится всего в 12 километрах от Петербурга, 13 июня 2019 года на женщину напал, страшно сказать, один из ее сыновей – 18-летний Максим или 15-летний Антон. Это следствие еще окончательно не установило. О трагедии сообщил младший, который в слезах и крови прибежал к соседям и кричал, что Максим убивает маму. Когда в дом прибыли полицейские, то они увидели жуткую картину: Ирина лежала мертвой с перерезанным горлом, а ее старший сын был без сознания весь в порезах. Вопросов в этом деле очень много. Неужели 18-летний парень расправился с материю, а после решил лишить себя жизни? И как Антон смог вырваться из рук брата? Или же он сам все подстроил.

Младшего сына (справа) задержали в качестве подозреваемого по делу об убийстве. Старший (слева) в больнице

- Но на допросах младший из сыновей путался в показания, давал очень противоречивую информацию, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах. – Поэтому он задержан по подозрению в убийстве. Старшего Максима допросить невозможно, поэтому, возможно, младший решил переложить вину на него.

Сам же экс-вратарь СКА Максим Соколов сейчас находится в шоке. С женой они прожили вместе 20 лет, оба сына родные.

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