Возвращение легенды: После убийства жены Максим Соколов возобновил тренировки в СКА-1946

В убийстве жены экс-вратаря СКА Максима Соколова до сих пор больше вопросов, чем ответов. Следователи разбираются, кто из сыновей нанес смертельные удары своей матери. Напомним, что Ирину нашли изрезанной в своем загородном доме. Самого главы семейства в этот момент рядом не было. С погибшей жили двое детей: 18-летний максим и 16-летний Арсений (имя изменено - прим.ред.). Младший в роковой день прибежал к соседям с криками, что старший обезумел и зарезал маму. Правда, сам старший был без сознания. Он, как и мать, был исполосован. Парня срочно госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Сразу же после задержания Арсений стал давать показания против старшего брата. На допросах он заявил, что тот готовил ритуальное убийство. Правда, показания школьника все время менялись. Поэтому следователи усомнились в словах парня, и не стали его исключать из числа тех, кто может быть причастен к преступлению. Сам же Арсений сохраняет удивительное хладнокровие. На похоронах матери он не проронил ни слезинки, Но предъявить обвинение ему так и не смогли.

Ирина была с двумя сыновьями в доме, когда ее убили

Все ждали, когда старший из братьев очнется. Но и Максим не смог прояснить картину того дня. Придя в себя, парень заявил, что ничего не помнит. Поэтому не может сказать, кто нанес смертельные удары. Сейчас в этом разбираются следователи, которые не меньше других удивлены преступлением. Ведь мать Соколовых всегда была той, кто сохранял семью и пытался погасить конфликты. Женщина спасла от рака старшего сына, ночами просидев возле его кровати.

Сам же Максим Соколов решил не занимать чью-либо сторону из сыновей на время расследования. Арсению он нанял хорошего адвоката. Старшего же бывший хоккеист каждый день навещает в больнице. По словам врачей, глава семейства выглядит раздавленным. Это слышно и по его голосу, когда он отвечает на телефонные звонки. Правда, комментировать что-либо он каждый раз отказывается.

Как и раньше, Соколов один содержит семью. Поэтому горевать долго он не может себе позволить. И сейчас Максим Соколов вернулся в свою команду и тренирует молодежку СКА.

Младший сын Соколова давал показания на старшегоФото: Иван МАСЛОВ

- Да, Максим Соколов действительно включен в тренерский состав на нынешний сезон, - подтвердил "КП-Петербург" пресс-атташе СКА-1946 Михаил Юрин. - Он выходит на тренировки. Все в рабочем порядке.

Правда, на вопрос - каждую ли тренировку Максим Соколов появляется в клубе, ответить не смогли. Видимо, на работу он решил выйти, чтобы отвлечься от мыслей о смерти супруги.

- Его эмоциональное состояние в данном случае - это личное, - объяснил Михаил Юрин.

Максим Соколов сейчас числится тренером вратарей в СКА-1946. Самим игрокам говорить о своем наставнике строго запретили. От комментариев по поводу работы Соколова отказались почти все игроки сезона.

Старший сын Соколова тоже был голкипером Фото: СКА

- Мы не знаем, тренирует он или нет, - отвечали подопечные Соколова.

К слову, среди игроков, которых тренировали Максим Соколов, был и его старший сын. Он пошел по стопам отца и был голкипером команды. По словам коллег, Соколов-младший подавал большие надежды. Сможет ли он, как и отец, вернутся в состав после травм, пока неизвестно.

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