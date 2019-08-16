«Самозащита или состояние аффекта»: Сыновья вратаря СКА могут избежать наказания за убийство матери

Убийство жены экс-вратаря СКА Максима Соколова всколыхнуло всю Россию. Жестокая расправа над Ириной Соколовой произошла в семейном особняке. Кроме самой жертвы там находились 18-летний Максим и 15-летний Антон (имя изменено – прим.ред.) - сыновья супругов. Известно одно, расправился с матерью один из братьев. Но кто именно, неизвестно до сих пор. Максима после трагедии госпитализировали в больницу без сознания, на его теле были раны от ножа. Младшего задержали и доставили на допрос. Антон молчать не стал и сразу же начал давать показания против своего брата. Школьник даже намекал, что это была ритуальная расправа.

Но следователи нашли много противоречий в показаниях молодого человека, поэтому подозрения пали на Антона. Сам он свою вину отрицает, а взять его под арест из-за возраста и недостаточных улик было невозможно. Поэтому парня отпустили домой, после того как за него поручился именитый отец. Все ждали, когда сможет дать показания старший.

Оба брата пытались играть в хоккей. Получилось только у старшегоФото: СОЦСЕТИ

И вот он пришел в себя, но ситуация от этого запуталась еще больше. Максим заявил следователям, что попросту ничего не помнит. Необычно в этой истории и то, что косвенно братья могут общаться между собой, координируя свои слова. Младшему глава семейства нанял адвоката и живет теперь с ним в одном доме. В это же время Максим Соколов имеет свободный доступ к старшему сыну в больницу. Была ли амнезия у старшего сына или это четко выработанная стратегия адвокатов Соколовых, и как сыновья могут избежать наказания, «Комсомолка» разобрала с именитыми адвокатами.

«ДОГАДАЙТЕСЬ, КТО УБИЛ»

- Внешне в этой истории выглядит все так, что непонятно, кто убил, - рассмеялся ветеран МВД, экс-сотрудник уголовного розыска, юрист Евгений Черноусов. - Тут есть два сына, оба находятся в обойме подозреваемых. Но получилось так, что два брата так запутали историю, что кажется, будто это вышло непроизвольно. Но у братьев явно есть подсказки со стороны, как выстроить ситуацию так, что еще «попробуйте найти, кто виновен».

По мнению Евгения Черноусова, отец не хочет, чтобы кто-то из его сыновей попал в колонию. Поэтому адвокат младшего сына может выстраивать ту линию, которую поддерживает глава семейства.

Ирина была с двумя сыновьями в доме, когда ее убилиФото: СОЦСЕТИ

- То, что старший говорит, что ничего не помнит - это первый признак того, что он обманывает, - считает бывший сыщик. – Он явно получил подсказку. Потеря памяти – тут такого не может быть. Здесь все осознанно загнали в патовую ситуацию. А кому выгодно, чтобы старший ничего не помнил? И младшему, и старшему, и отцу. Они хотят повесить нераскрытое преступление. Скажут – ищите, кто это совершил. Докажите, что это сделали мы. Не исключаю, что перед этим они посоветовались с бывшими сотрудниками внутренних органов.

Ветеран МВД при этом не исключает, что младший брат уже изменил или вскоре изменит свои показания.

- Для них удачно сложилась ситуация, - делится мнением юрист. - Младший на старшего ссылался. Потом старший пришел в себя и ничего не помнит. Между братьями проведут очную ставку. Но дело в том, что и младший может изменить показания, заявить, что он оговорил брата. Скажет: «Я не знаю, что там произошло, я не убивал». Мотив любой придумает, как подскажут. К этому идет все.

Младший сын не оплакивал мать на церемонии прощанияФото: Иван МАСЛОВ

«ПОТЕРЯ ПАМЯТИ – СОСТОЯНИЕ АФФЕКТА?»

Правда, отсутствие памяти, по мнению экспертов, может говорить и о состоянии аффекта.

- Здесь может быть все, что угодно, - поясняет адвокат многих именитых звезд Сергей Жорин. – Отсутствие памяти может быть линией защиты, а, может, молодой человек действительно не помнит, что случилось. Такое теоретически возможно, если было, например, состояние аффекта. В таких случаях и проводится психиатрическая экспертиза, которая должна установить, отдавал ли человек отчет своим действиям. Здесь не будет труда это сделать. И если все-таки состояние аффекта будет и окажется, что все-таки он виновен, а не брат, то человек может избежать наказания. Тем не менее, суд может назначить принудительное лечение.

При этом юристы уверены, что обмануть судебно-психиатрическую экспертизу братьям не удастся.

- Состояние аффекта может установить только судебно-психиатрическая экспертиза, - поясняет бывший сотрудник уголовного розыска, адвокат Юрий Маркелов. – Конечно, нет ничего невозможного. Но маловероятно доказать, что был аффект, если его не было.

Трагедия семьи Соколовых

Об этом же говорит и ветеран МВД Евгений Черноусов.

- Состояние аффекта всегда вызвано раздражающими, унизительными действиями в отношении человека, - поясняет Черноусов. - Какое мать действие такое может оказать на своего сына?

«ДЛЯ САМООБОРОНЫ НУЖНЫ БЫЛИ ДРУГИЕ ПОКАЗАНИЯ»

В деле Соколовых эксперты уверены в одном: самообороны здесь, скорее всего, не было. И избирать такую тактику защиты братья не будут.

- Они могут заявить про самооборону, но, на мой взгляд, это будет достаточно глупая позиция, - уверен Сергей Жорин. - Здесь явно будет превышение пределов допустимой самообороны.

Этому помешают и первичные показания младшего брата.

- Версию с самообороной нужно выстраивать с самого начала следственных действий, - уточняет ветеран МВД Евгений Черноусов. – Один должен подтвердить, что мать сама напала с топориком, отверткой, ножом. А второй оборонялся. А этого же не было заявлено. Они получили подсказки (если такие были) на стадии, когда кто-то уже дал первые показания.

Максим Соколов поддерживает обоих сыновейФото: Иван МАСЛОВ

Прекратить дело по статье «Убийство», ссылаясь на самооборону, братьям не даст и экспертиза.

- Я так думаю, что по делу будет проводиться куча следственных действий, - поясняет Юрий Маркелов. - Судебно-медицинская экспертиза установит в том числе и характер получения ножевых ранений. С какого расстояния наносились удары старшему брату, какого роста был этот человек. На эти вопросы экспертиза даст ответы. Характер повреждений, механизм образования.

«ПОЛИГРАФ МОЖНО И ОБМАНУТЬ»

Прояснить ситуацию в деле Соколовых, по слухам, пока не помог и полиграф (детектор лжи, – прим.ред.). Его уже прошел младший из братьев, но где в его словах правда, а где ложь – исследование, предварительно, так и не показало.

По подозрению в убийстве Ирины Соколовой был задержан ее младший сын. Но позже его отпустили

- Полиграф обмануть можно, - подтверждает бывший сотрудник уголовного розыска Игорь Маркелов. - Как это сделать, я не буду рассказывать. Результат исследования или экспертизы на полиграфе зависит и от того, кто его проводил. При этом машина фиксирует реакцию организма, которая может быть вызвана не ложью, а чем-то другим – обманом или же просто психо-физиологическими особенностями конкретного человека. Что именно здесь сыграло свою роль, сказать невозможно.

Как бы там ни было, силовики продолжают расследовать уголовное дело по статье «Убийство». Обвинение по делу пока никому не предъявлено. Адвокат Соколова-младшего, как и отец братьев, от любых комментариев по делу отказываются.

Старший сын не помнит детали того рокового дня

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