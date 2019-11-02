2019-11-02T13:40:26+03:00
Общество

Суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада, где зарезали 6-летнего ребенка

Мужчина, впустивший предполагаемого убийцу, проходит по делу о предоставлении услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровья
Роман ЛЯЛИНПетр КИБЕР
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Из-за попустительства охраны детсада в Нарьян-Маре погиб 6-летний ребенокИз-за попустительства охраны детсада в Нарьян-Маре погиб 6-летний ребенокФото: СОЦСЕТИ
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Нарьян-Марский городской суд Ненецкого автономного округа арестовал на два месяца охранника детского сада, в котором был убит 6-летний ребенок. О такой мере пресечения ходатайствовало местное управление Следственного комитета.

- Подозреваемый по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», арестован судом на два месяца. Обвинение пока не предъявлено, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому АО.

Напомним, что сотрудника охранного предприятия «Святогоръ», который пустил предполагаемого убийцу на территорию садика, приняв того за папу одного из малышей, задержали 1 ноября.

В этот же день самому 36-летнему Денису П., которого подозревают в жестокой расправе над воспитанником детсада «Сказка», также была избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, что трагедия в дошкольном учреждении Нарьян-Мара произошла днем 31 октября. Проникший в здание детсада мужчина поднялся на второй этаж, зашел в одну из групп и с ножом набросился на спящего во время тихого часа мальчика. Ребенок погиб до приезда скорой помощи.

Родители малыша требуют смертную казнь для убийцы. Фото: СК РФ по Архангельской области и НАО

Родители малыша требуют смертную казнь для убийцы. Фото: СК РФ по Архангельской области и НАО

Нападавшего удалось скрутить охране. Позднее мужчина мотивировал свой поступок тем, что убить ребенка ему посоветовали «голоса в голове». По словам полицейских, во время задержания злоумышленник был пьян.

Губернатор НАО уже поручил разобраться с охраной садиков и школ, а также отменил все праздничные мероприятия в регионе. 1 ноября прошла церемония прощания с погибшим ребенком, а сегодня, 2 ноября, состоятся его похороны.

Родители мальша до сих пор находятся в шоке.

Убил ребёнка в детском саду ради заклинания.«Надо было убить ребёнка. Маленького ребёнка. Чтобы заклинание сбылось»... Убийца 6-летнего малыша в Нарьян-Маре сказал, что на зверство его толкнула книга «про вечную жизнь»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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