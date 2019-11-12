«Каждый год его видели с новой пассией. Это считалось нормальным»: Знакомый Олега Соколова – о том, как доцент-расчленитель выбирал себе «жертв» среди молодых студенток

В дикой истории с экс-доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, которого обвиняют в убийстве своей 24-летней любовницы-аспирантки Анастасии Ещенко становится все больше жутких подробностей. «Комсомолке» удалось поговорить со знакомым опального ученого, который на протяжении 23 лет участвовал вместе с ним в исторических реконструкциях. Он рассказал, что преподаватель менял пассий, как перчатки, а надев форму бригадного командира, превращался из интеллигентного ученого в жестокого тирана.

Первое интервью с Олегом Соколовым в изоляторе МВД.

«БЛАГОСЛОВЕНИЕ ОТ СИРА»

- Среди реконструкторов много бывших военных, - признается Александр (имя изменено, - прим. ред.). – В какой-то мере я сам из их числа. Так вот складывалось впечатление, что для Соколова все то, что происходило на реконструкторских фестивалях, было вполне настоящей войной. Он не отличал, где заканчивается игра, и начинается реальность.

Знакомые и соратники Соколова по реконструкторскому движению отмечают, что он не умел отличать реальность от собственных фантазий. Фото: СПбГУ

Видный историк совершенно преображался, стоило ему надеть любимый мундир французского бригадного генерала. Из интеллигентного и приятного в общении человека превращался в ярого тирана: мог покрыть своих «солдат» трехэтажным матом, если они недостаточно расторопно выполняли приказы, лупил чем попало лошадей, которые, по его мнению, оказывались недостаточно послушными.

- Был у нас как-то случай на фестивале в Крыму, когда его лошадь заартачилась, не захотела подниматься в гору. Так он ее чуть не убил на месте. Обматерил на чем свет стоит конюхов, которые «подсунули ему какую-то дрянь». Бил и колол животное шпорами. А шпоры-то к его костюму полагаются «жесткие», шипастые, они шкуру раздирают до крови! – вспоминает Александр.

По словам нашего собеседника, Настя была любимицей Соколова - в отличие от прочих пассий, с ней он появлялся на реконструкторских фестивалях три года подряд. Фото: СПбГУ

При всем при этом Соколова в сообществе реконструкторов любили и уважали – причем совершенно искренне. Почему-то на его жестокость многие закрывали глаза. Часто бывало, что в перерывах между сражениями ученый читал для всех желающих лекции, которые собирали много слушателей. Существовала даже традиция: перед тем, как основать собственный клуб, реконструкторы, занимающиеся эпохой Наполеона, в обязательном порядке испрашивали у Сира (прозвище Соколова в среде реконструкторов, - прим. ред.) «благословение».

- Соколов присваивал звания, давал солдатам «исторические» имена, - рассказывает Александр. – Обычно это происходило в торжественной обстановке - перед строем, при полном параде, с вручением грамот. При этом он мог сходу, без подготовки, рассказать об истории какого-то конкретного полка со всеми деталями.

«ХОЧЕШЬ ЗАЧЕТ – НАДЕНЬ ЮБКУ ПОКОРОЧЕ»

По словам Александра, доцент был падок на женский пол. Практически на каждом фестивале «День Бородина» - крупнейшем мероприятии, на которое собираются реконструкторы со всего мира – он появлялся с новой пассией. Все были, как на подбор, молоды, стройны и красивы.

Останки Анастасии вот уже четвертые сутки ищут специальные бригады водолазов.Фото: Олег ЗОЛОТО

- К этому все, в общем-то, относились спокойно, - отмечает знакомый Соколова. – Если кто-то спрашивал, откуда такая красавица приехала, его обязательно толкали в плечо и говорили с усмешкой: «Ты что! Это же с Сиром!».

Исключением стала Настя Ещенко – если всех остальных «дам сердца» доцент менял, как перчатки, то с ней появлялся на «Дне Бородина» три года подряд.

О том, что 63-летний преподаватель увлекается молодыми ученицами, было известно и в СПбГУ. Официально это, конечно, запрещалось и осуждалось, реально же – чуть ли не каждая студентка исторического факультета знала: «хочешь без проблем получить у Соколова зачет или экзамен – надень юбку покороче».

- Обычно приглашение к «близости» выглядело так: после экзамена он спрашивал особо приглянувшуюся студентку: «Не хотите ли вы изучать археологию Франции в иной обстановке?» - вспоминает Александр. – Все прекрасно знали, что означает эта фраза. Кто-то отказывал – как, например, одна моя знакомая, которая и рассказала мне об этой истории – кто-то соглашался. Те, кто соглашались, обычно начинали стремительно продвигаться по учебе.

К импровизированному мемориалу на набережной реки Мойки люди уже несут цветы.Фото: Олег ЗОЛОТО

Отказы Соколов принимал спокойно, несостоявшимся «дамам сердца» не угрожал и никого никогда не домогался насильно. Расставался тоже легко – обычно просто находил себе новую «даму сердца».

- Я не могу назвать его каким-то маньяком, - признается Александр. – По-моему, между ним и его пассиями были скорее взаимовыгодные отношения – все прекрасно понимали, чего они друг от друга хотят и на что могут рассчитывать.

Напомним: о трагедии, разыгравшейся в квартире ученого на набережной реки Мойки, стало известно 9 ноября. Молодую любовницу Соколов застрелил из обреза, а после расчленил обычной ручной пилой и попытался утопить останки в реке. Доцента взяли с поличным. Вчерашний суд, на котором мужчина рыдал, выл, бился головой об стену и рассказывал историю своей трагической любви, постановил заключить его под стражу до 9 января 2020 года.

Доцент СПбГУ Соколов разрыдался в суде и рассказал, почему убил любовницу 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мы не можем такое разглашать: Преподаватель СПбГУ после убийства студентки-любовницы хотел покончить с собой в мундире Наполеона

Историк уже оформил явку с повинной (подробности)

«Она знала, что у него есть жена и дети»: Студентка-любовница, которую убил и расчленил преподаватель СПбГУ Соколов, увела его из семьи

Жена подозреваемого кавалера Ордена почетного легиона в шоке от поступка мужа. А вот родственники жертвы не знали об отношениях девушки (подробности)

«Случившееся нас повергло в шок»: Отец студентки, убитой преподавателем СПбГУ, рассказал об отношениях дочки с палачом

Девушка влюбилась в своего учителя на первой же лекции. Вместе они летали в романтическое путешествие в Париж (подробности)

Рыдал, бился головой об стену: Доцент СПбГУ Соколов в суде устроил истерику и сказал, почему убил любовницу

Подозреваемый в расправе дал первые публичные показания после трагедии (подробности)

В убийстве студентки СПбГУ, которую расчленил преподаватель Соколов, будет разбираться мать девушки - подполковник МВД

Родственница девушки работает в полиции Краснодарского края, она уже прилетела в Петербург (подробности)