«Он был совершенно спокоен»: На следующий день после убийства студентки доцент Соколов договаривался об интервью в Институте истории

63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов, в минувшую пятницу жестоко убивший и расчленивший 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, вот уже без малого сутки находится под стражей. Впереди его ждет суд и, вероятнее всего, долгое тюремное заключение. По одной из версий (на которой, если верить публикациям в СМИ, будет наставить защита) девушку ученый застрелил в состоянии аффекта. Однако детали случившегося заставляют задуматься о том, что никакого «аффекта» не было и в помине. Основатель научно-просветительского фонда «Цифровая история» Егор Яковлев рассказал «Комсомолке», что звонил Соколову на следующий день после убийства, и во время их разговора ученый был спокоен и уверенно предлагал встретиться для интервью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/742977" frameborder="0"></iframe> Преподаватель СПбГУ, подозреваемый в убийстве студентки, выбрасывает в Мойку останки девушки.

«Я ДАЖЕ ЗАПОДОЗРИТЬ НИЧЕГО НЕ МОГ»

- Я позвонил Олегу Соколову вечером в пятницу, 8 ноября – получается, через день после убийства Анастасии – чтобы договориться о записи анонса его фестивальной лекции, - рассказал «Комсомолке» Егор. – Выслушав меня, Олег Валерьевич заявил, что не сможет принять нашего оператора у себя в квартире, потому что его недавно ограбили, и он не хотел бы присутствия посторонних.

Доцент СПбГУ Олег Соколов считался легендой среди историков-наполеонистов. Фото: скриншот из видео

Такой поворот, отмечает наш собеседник, его удивил – прежде всего потому, что для записи анонса вовсе не требовалось выезжать к Соколову домой. Впрочем, ученый тут же предложил организовать встречу где-нибудь еще – и даже назвал конкретные время и место.

- Мы договорились прислать к Олегу Валерьевичу оператора в среду, 13 ноября, в Институт истории СПбГУ на Менделеевской линии, - продолжает Яковлев. – В промежуток с часу до трех, потому что в это время у него должен был быть перерыв между лекциями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743251" frameborder="0"></iframe> Профессор-расчленитель заплакал после объявления меры пресечения.Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил, что подозреваемый заключается под стражу на два месяца - до 8 января 2020 года (с) Ruptly

Во время разговора, отмечает Егор, 63-летний доцент, несколько часов назад жестоко убивший молодую девушку, вел себя совершенно спокойно, а тон его был по обыкновению деловым, безо всяких признаков волнения или страха. Беседа заняла немногим более двух минут – после этого наш собеседник, уладив вопрос с записью анонса, отключился сам.

Квартира, в которой Олег Соколов убил 24-летнюю Анастасию Ещенко, сейчас опечатана.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Я даже заподозрить ничего не мог, - признается наш собеседник. – Все было как обычно. Поэтому теперь, когда я вспоминаю этот разговор, меня начинает потряхивать. Я стараюсь не думать о том, что Сколов делал до него, во время и после.

«ОНА БЫЛА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ФИГУРОЙ»

Рассказал Егор Яковлев и об Анастасии Ещенко – молодой аспирантке, которую одиозный преподаватель 7 ноября застрелил из обреза. По его словам, с девушкой он познакомился в марте этого года, в Москве на фестивале «Цифровая история».

- Соколов читал там лекцию про фильм Сергея Бондарчука «Ватерлоо», - вспоминает наш собеседник. - А Настя ему ассистировала. Он представил нам ее как свою невесту.

По словам Егора, о трагически погибшей девушке у него сохранились только самые положительные воспоминания.

- Она была скромной, вежливой, кроткой, - продолжает Яковлев. – Никогда не пыталась воспользоваться своим статусом и своей близостью к Соколову – хотя в кругу историков он считался легендой, и дружба с ним дорогого стоила. И вы знаете, она совершенно не воспринималась как его «тень». Я уже говорил об этом раньше и буду с полным на то основанием говорить впредь: Анастасия была совершенно самостоятельным ученым, активным, талантливым и эрудированным. Лично работала в архивах с документами на разных языках. И я убежден, что она и без Соколова состоялась бы как крупный историк.

Останки бедной аспирантки Соколов выбросил в Мойку прямо возле своего дома.Фото: Олег ЗОЛОТО

Наш собеседник отмечает: в то, что основной причиной трагедии могла стать травля, которую организовал Соколову его идейный противник Евгений Понасенко, он не верит.

- Действительно, травля была, - признает Яковлев. – Но в то же время была и мощнейшая поддержка со стороны друзей и коллег – тоже видных ученых. Другие люди даже мечтать не могут о такой поддержке. И тем не менее не совершают подобных поступков. К тому же совсем недавно состоялся суд по делу о плагиате, который Соколов выиграл – все претензии Понасенкова к нему были признаны безосновательными. То, что случилось потом с Настей – чудовищно. Мир потерял перспективного ученого и просто хорошего человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743255" frameborder="0"></iframe> Первое интервью историка-убийцы Соколова после ареста.Во время интервью Олег Соколов "слезно" просил у правозащитника одного: передать ему очки, чтобы он мог читать книги. "Я как учёный, я когда вот так просто..я схожу с ума. Я просто умоляю, чтобы мне дали хотя бы заниматься своим делом, даже сейчас", - объяснил Соколов (с) Ruptly

Напомним: о трагедии, разыгравшейся в квартире ученого на набережной реки Мойки, стало известно 9 ноября. Молодую любовницу Соколов застрелил из обреза, а после расчленил обычной ручной пилой и попытался утопить останки в реке. Доцента взяли с поличным. Вчерашний суд, на котором мужчина рыдал, выл, бился головой об стену и рассказывал историю своей трагической любви, постановил заключить его под стражу до 9 января 2020 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743163" frameborder="0"></iframe> Преподаватель СПбГУ расчленил аспирантку-любовницу.Преподаватель СПбГУ Олег Соколов убил свою 24-летнюю любовницу. Он застрелил девушку, расчленил и пытался утопить её останки в Мойке. Но в итоге сам доцент оказался в реке…

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