Как в Петербурге будут бороться со снегом: упор – на «прометание», за плохо убранные тротуары – не платить

Как сделать так, чтобы наступающей зимой «не было, как в прошлый раз», обсудили чиновники и депутаты. В ход пустят приемку каждого тротуара и портал, следящий за чистотой крыш. Но главная надежда – на совесть автомобилистов.

О подготовке города к снежному сезону парламентской Комиссии по экологии и природопользованию на заседании 14 ноября рассказал начальник Управления по комплексной уборке и содержанию дорог Комитета по благоустройству Петербурга Вадим Мизюкин.

– В зимний период на улицы города выйдет 1797 уборочных машин: к новому сезону закупили 471 спецмашину, – пояснил начальник управления. – Проверка, завершившаяся 11 октября, показала 100-процентную готовность механических уборочных средств.

А вот по количеству специалистов пока недобираем: автоколонны укомплектованы на 90 процентов, дворников не хватает. Между тем, без мастеров ручной уборки многие дворы Петербурга так и останутся заваленными снегом до весны, ведь технике в них зачастую просто не заехать. Набор дворников продолжается, стараются нанять как можно больше. Когда город завалит, действующим специалистам будут предлагать дополнительную работу за дополнительную плату.

Одновременно с этим контроль над дворниками усилят. Смольный предлагает обязать районные администрации проводить приемку очищенных тротуаров, а за плохо расчищенные дорожки не платить вовсе. Но как именно будет работать эта система и кто кого будет контролировать, пока обсуждается.

– Улицу можно убрать за два часа, но прошлой зимой одну из них убирали четверо суток, потому что приходилось переставлять припаркованные на ней машины с места на место, – привели пример представители комитета. – Надеемся на здравый смысл автомобилистов и на то, что они будут следовать знакам запрета остановки и убирать свои машины на время очистки улиц. Работы будут проходить по расписанию. При надобности отдельные улицы будут перекрываться на срок до 24 часов.

Вот только как заставить владельцев авто быть ответственнее, пока не придумали. Зато решили, как проследить за уборкой крыш. Снег и наледь на них будут искать через портал «Паспортизация объектов благоустройства».

Вывозить снег, как и прежде, будут на снегоплавильные пункты «Водоканала». Дожидаться плавления сугробы станут на временных снегоприемных пунктах. Этой зимой их число увеличат на 72.

– Решили рекомендовать врио председателя Комитета по благоустройству Сергею Малинину обеспечить запрет на складирование снега в несогласованных местах, в том числе на участках зеленых насаждений, – сообщают в комиссии. – Также рекомендуем свести к минимуму использование химических противогололедных материалов.

Этой зимой Смольный решил отказаться от технической соли в чистом виде: лед – причем только на автомобильных дорогах – будут посыпать смесью из песка и соли, и последней в составе будет не больше 10 процентов. Но в первую очередь на проезжей части, а также на тротуарах и во дворах обещают сделать упор на «прометание».

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