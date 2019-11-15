Доцента-убийцу Соколова отправили в «Кресты», где он проведет почти два месяца

Историка Олега Соколова, убившего и расчленившего свою пассию Анастасию Ещенко, перевели в «Кресты». Об этом сообщил адвокат подсудимого. Напомним, 12 ноября Октябрьский районный суд Петербурга отправил злоумышленника под арест до 9 января. Ранее Соколов рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), что не хотел бы сидеть в СИЗО с рецидивистами.

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- Да, его уже перевели в «Кресты». Правда, в ближайшее время он побудет на карантине. А уже затем его переведут в общую камеру, - сообщил «Комсомолке» адвокат экс-доцента СПбГУ Александр Почуев.

Жертву историка Анастасию Ещенко похоронят 16 ноября на родине. Фото: СОЦСЕТИ

Сначала Олега Соколова ждет тщательное медицинское обследование со сдачей обязательных анализов. Все процедуры могут растянуться на несколько дней. Затем историку-убийце все же предстоит встретиться с другими сидельцами в общей камере. При этом члены ОНК уверили Соколова, что беспокоиться об условиях содержания ему не стоит.

- Изолятор новый, хороший, пусть еще немного и недоделанный (лифт не работает - еду по этажам вручную таскают). Кормят словно в хорошем советском санатории. Он просил телевизор, но тут как повезет. Если его родственники купят ему нужную технику, то мы проследим, чтобы она к нему попала, - уверяет председатель петербургского отделения ОНК Александр Холодов.

На следственный эксперимент убийцу одели в бронежилет и каску, дабы уберечь от самосуда горожан.Фото: Степан СТЕПАНОВ

Напомним, 15 ноября Соколова снова вернули на набережную Мойку для следственного эксперимента. Историка одели в бронежилет и защитную каску, дабы уберечь его от возможного самосуда со стороны горожан. Более этого, следственный комитет даже перекрыл ближайшие улицы.

Следующие два месяца расчленитель аспирантки проведет в СИЗО №1. Похороны девушки состоятся в субботу 16 ноября в родной станице Старовеличковской в Краснодарском крае. Родители Анастасии по-прежнему в глубоком трауре и пока не назвали конкретное кладбище.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743163" frameborder="0"></iframe> Преподаватель СПбГУ расчленил аспирантку-любовницу.Преподаватель СПбГУ Олег Соколов убил свою 24-летнюю любовницу. Он застрелил девушку, расчленил и пытался утопить её останки в Мойке. Но в итоге сам доцент оказался в реке…

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