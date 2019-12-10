2019-12-10T15:48:59+03:00
Дом. Семья

Сказ о богатыре котофее: Петербуржец написал про кота, пять раз залезавшего на дерево

Могучий хвостатый вызвал на бой спасателей – рать басурманскую, чтобы помериться силами
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге появился сказ по мотивам спасения пятикратного спасения кота с дерева / Фото: fatcatart.comВ Петербурге появился сказ по мотивам спасения пятикратного спасения кота с дерева / Фото: fatcatart.com
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Пять дней и пять ночей волонтеры организации «Кошкиспас», занимающиеся спасением животных в Петербурге и Ленобласти, вызволяли домашнего рыжего кота из передряги. Усатый постоянно забирался на высокое дерево в поселке Токкари Всеволожского района, а бравые петербуржцы вновь и вновь снимали его вниз. Намучались они с упертым котом, загонял он всех. По мотивам этой истории один из спасателей Леонид Лунев 10 декабря написал былину под названием «Сказание о Богатыре Котофее и рати басурманской».

- Жил на белом свете многомогучий богатырь Котофей, Барсиков сын, внук хитроумного Мурзика, приручившего человека. Велик был Котофей. Все его уважали, полати ему стелили пуховые, яства готовили иноземные да лакомые. И недаром кормили богатыря.<…> Страшными заклинаниями владел Котофей: тыгыдык ночной, да топотун утренний. Никто не мог супротив них устоять, - говорится в сказании.

Однажды Котофей узнал о том, что в Петербурге появилось войско бусурманское, они же волонтеры из «Кошкиспас», которые котам житья не дают, все с деревьев снимают. И решил рыжий богатырь вызвать их на бой, чтобы вернуть своим сородичам свободу по веткам лазить. Собрался кот, с мышами простился, да отправился «на бой лютый».

- Выбрал дерево себе не низкое, но высокое, что макушкой в небо упирается, вонзил когти свои булатные, да наточенные в кору. <…> Устроился на ветке, огляделся вокруг, набрал воздуху побольше и закричал громким голосом: «Выходи войско басурманское!! Биться будем!! Выходи, басурмане, на битву! А то холодно и кушать пора!»

Крики кота услышала женщина и вызвала басурман, которые облачились в свои доспехи, да полезли за котом. А Котофей долго ждал, с самого утра в лоток не ходил. Как увидел басурманина, так и излил на него все, что накопилось, а сам выше полез. Когда спасатель-таки дотянул до него свои руки, началась битва. В первый раз проворный басурманин сумел засунуть кота в мешок, да вернуть домой.

- Но недаром Котофей, сын Барсика, внук Мурзика великим богатыре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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