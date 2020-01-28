Стюардессу авиакомпании Nordwind госпитализировали в Петербурге с подозрением на коронавирус

Российскую стюардессу авиакомпании Nordwind госпитализировали в инфекционное отделение одной из больниц Петербурга после прилета из Китая. Причина – подозрение на смертельный коронавирус, из-за которого в Северной столице проверили уже троих человек. Известно, что самолет Nordwind летел из Ханчжоу. По прилете в Петербург бортпроводница почувствовала неприятное недомогание.

Получить ответа от Роспотребнадзора журналистам «КП-Петербург» не удалось. Однако в самой авиакомпании заверили, что девушка не привезла с собой коронавирус.

- Она вернулась с простудой, ее автоматически отправили в инфекционку. При прилете у нас прошла поголовная проверка, которая в данном случае отлично сработала. Но ничего страшного – в больнице после тестов уже уточнили, что опасный диагноз у девушки не подтвердился, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе авиакомпании Nordwind.

Хоть в Петербурге и не подтвердили ни одного случая коронавируса, город все равно может пострадать на миллиарды рублей – хотя бы из-за оттока китайских туристов. Но куда пугающе сейчас ситуация в самом Китае, где от смертельной болезни погибли 106 человек. «Комсомолка» связалась с петербурженкой, которая там живет. По ее словам, в супермаркетах не найти овощи и рис, а медицинские маски стали дефицитом и обязательным атрибутом повседневности.

Также 27 января стало известно, что петербургских туристов будут экстренно эвакуировать из Китая.

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