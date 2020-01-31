Названа главная причина обрушения корпуса Университета ИТМО в Петербурге

Основную причину, по которой год назад прямо во время лекций обрушился корпус Университета ИТМО на улице Ломоносова, назвали в МЧС Петербурга.

– Одна из причин, которая рассматривается и которая наиболее вероятно привела к обрушению, – нарушение всевозможных норм проведения строительных работ, – сказал на встрече с журналистами начальник ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Алексей Аникин.

Так, во время ремонта во флигеле «Здания коммерческого училища» – регионального памятника XIX века постройки, который ныне занимает вуз, – рабочие складировали стройматериалы в одном месте, это создало дополнительную нагрузку там, где ее быть не должно. В результате конструкции не выдержали – и здание «сложилось» с пятого по первый этаж. Избежать жертв и пострадавших удалось чудом: за считанные минуты до обрушения педагоги и студенты услышали подозрительный треск и начали эвакуацию.

– Уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ открыто, но статус обвиняемого пока не присвоен никому: мы и остальные организации, которые проводили в ИТМО работы – в других помещениях и на крыше, – проходим по делу как свидетели, – объяснил «Комсомолке» глава компании «ПетербургРеставрация», которая, по словам ректора Владимира Васильева, единственная работала в зоне обрушения, Никита Барабанщиков. – Претензий к нам быть не может, ведь еще не завершено проведение строительной экспертизы.

Избежать жертв и пострадавших удалось чудом: за считанные минуты до обрушения педагоги и студенты услышали подозрительный треск и начали эвакуацию.Фото: Олег ЗОЛОТО

Зато до приговоров довели уже два дела в отношении самого университета. Первый иск к вузу вскоре после обрушения подал Комитет по охране памятников. Ведомство потребовало от пользователя памятника привести его в порядок, то есть восстановить рухнувшие крышу, чердак и межэтажные перекрытия флигеля.

В августе 2019 года Петроградский районный суд удовлетворил требования КГИОП. На противоаварийные мероприятия дали полгода, на реставрацию – срок до 11 октября 2021 года. Ранее руководство вуза отмечало, что выполнить такие сложные работы в такой сжатый срок практически нереально. А потому университет попытался оспорить мнение Фемиды.

– Ссылаясь в жалобе на неразумность установленных сроков, ответчик не представил никаких доказательств невозможности выполнения необходимых мероприятий в указанные сроки, – безапелляционно решил Санкт-Петербургский городской суд.

По итогам финального заседания в конце прошлого года, приговор оставили в силе. За каждый случай неисполнения решения суда – читай, за просрочку – ИТМО будут штрафовать на 50 000 рублей плюс еще на 30 000 рублей – за каждый месяц сверх срока. К слову, изначально КГИОП требовал куда более весомые суммы: 200 000 и 300 000 рублей, соответственно.

В здании рухнули перекрытия с пятого по первый этаж и провалилась крыша.Фото: Олег ЗОЛОТО

Проект по восстановлению здания согласовали еще в июле, а в сентябре вуз заключил договор на первоочередные противоаварийные мероприятия. В соседних зданиях к работе вернулись в начале учебного года, часть занятий перенесли в другие корпуса.

Примерно в то же время вынесли решение по иску к университету прокуратуры Василеостровского района: масштабная проверка МЧС, которая после обрушения охватила все корпусы ИТМО, показала, что в зданиях на Васильевском (корпуса ИТМО стоят на Кадетской и Биржевой линиях) нарушены правила пожарной и антитеррористической безопасности. В числе недочетов – слишком узкие эвакуационные выходы и отсутствие современной системы видеонаблюдения. В процессе участвовали представители МЧС и прокуратуры Петроградского района.

На то, чтобы устранить замечания, вузу дали два месяца. На данный момент претензий к ИТМО по части безопасности на Васильевском нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/692388" frameborder="0"></iframe> Здание ИТМО после обрушения.

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