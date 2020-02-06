Китайский моряк с подозрением на коронавирус госпитализирован в Петербурге

В Петербурге госпитализировали очередного человека с подозрением на коронавирус. На этот раз им оказался гражданин Китая, который является членом экипажа баржи, прибывший в порт Северной столицы во вторник, 4 февраля. В больницу имени Боткина с подозрением на опасный вирус, моряк попал в среду, 5 февраля.

- Молодой мужчина, прибыл в больницу имени Боткина вчера, - рассказал "Комсомолке" источник в здравоохранении. - Сейчас ему делают необходимые анализы. Более детальная информацию будет позже.

Судно, с которого госпитализировали китайца, до сих пор в порту Петербурга / Фото: marinetraffic.com

Судно с именем «Tai Honesti», построенное в 2007 году, пришло в Петербург под флагом Панамы из Испании, из города Авилес. По предварительным данным, госпитализированный моряк приехал из провинции, которая находится недалеко от города Ухань, где и произошла вспышка коронавируса.

Баржа до сих пор стоит в порту Петербурга.

Напомним: на данный момент количество зараженных новым китайским вирусом составило больше 24 000 человек. В Санкт-Петербурге пока ни один случай не подтвердился - но больницу имени Боткина держат в состоянии повышенной готовности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Работаем на полных мощностях»: на предприятиях рассказали о дефиците масок из-за коронавируса в Санкт-Петербурге

Маски стремительно исчезают с прилавков аптек, а цены на них уже успели вырасти до 30 % (подробности)

Увезли в изолирующей капсуле: у мужчины, прилетевшего в Петербург из Китая, заподозрили новый смертельный вирус

Пострадавшего из Пулково доставили в городскую инфекционную клиническую больницу имени Боткина (подробности)

«Желтый» уровень угрозы: в Санкт-Петербурге усилили меры безопасности из-за нового смертельного вируса из Китая

В Пулково гостей из Поднебесной проверяют на тепловизорах, в больнице Боткина готовят изолирующие боксы (подробности)

Мужчина с подозрением на китайский коронавирус прокомментировал свое состояние

Сейчас заболевший находится в больнице имени Боткина в Петербурге и ждет обследования (подробности)

Еще одного мужчину из Петербурга отправили в больницу с подозрением на китайский коронавирус

Из Поднебесной в Северную столицу потенциальный заболевший прилетел неделю назад (подробности)