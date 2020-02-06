2020-02-06T10:16:28+03:00
Происшествия

Китайский моряк с подозрением на коронавирус госпитализирован в Петербурге

Гражданин Поднебесной находился в составе экипажа баржи, прибывшей из Испании
Роман ЛЯЛИНЛилия КОЗЛОВАСергей ВОЛЧКОВ
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Китаец с подозрением на коронавирус госпитализирован в ПетербургеКитаец с подозрением на коронавирус госпитализирован в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Петербурге госпитализировали очередного человека с подозрением на коронавирус. На этот раз им оказался гражданин Китая, который является членом экипажа баржи, прибывший в порт Северной столицы во вторник, 4 февраля. В больницу имени Боткина с подозрением на опасный вирус, моряк попал в среду, 5 февраля.

- Молодой мужчина, прибыл в больницу имени Боткина вчера, - рассказал "Комсомолке" источник в здравоохранении. - Сейчас ему делают необходимые анализы. Более детальная информацию будет позже.

Судно, с которого госпитализировали китайца, до сих пор в порту Петербурга / Фото: marinetraffic.com

Судно, с которого госпитализировали китайца, до сих пор в порту Петербурга / Фото: marinetraffic.com

Судно с именем «Tai Honesti», построенное в 2007 году, пришло в Петербург под флагом Панамы из Испании, из города Авилес. По предварительным данным, госпитализированный моряк приехал из провинции, которая находится недалеко от города Ухань, где и произошла вспышка коронавируса.

Баржа до сих пор стоит в порту Петербурга.

Напомним: на данный момент количество зараженных новым китайским вирусом составило больше 24 000 человек. В Санкт-Петербурге пока ни один случай не подтвердился - но больницу имени Боткина держат в состоянии повышенной готовности.

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Мужчина с подозрением на китайский коронавирус прокомментировал свое состояние

Сейчас заболевший находится в больнице имени Боткина в Петербурге и ждет обследования (подробности)

Еще одного мужчину из Петербурга отправили в больницу с подозрением на китайский коронавирус

Из Поднебесной в Северную столицу потенциальный заболевший прилетел неделю назад (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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