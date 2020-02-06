2020-02-06T12:21:41+03:00
Общество

Корабль с двумя десятками китайцев «отправили» на карантин в морском порту Санкт-Петербурга

Ранее сообщалось, что одного из членов экипажа доставили в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус
Сергей ВОЛЧКОВ
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По предварительным данным у госпитализированного - обычная ОРВИ. Но какое-то время ему еще придется провести в больнице.По предварительным данным у госпитализированного - обычная ОРВИ. Но какое-то время ему еще придется провести в больнице.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Очередного гражданина Китая отправили вчера, 5 февраля, в санкт-петербургскую больницу имени Боткина с подозрением на коронавирус. Молодой человек – член экипажа сухогруза «Tai Honesti», прибывшего к берегам Северной столицы в минувший вторник из испанского порта Авилес. Об обстоятельствах его госпитализации и предварительном диагнозе «Комсомолке» рассказали в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

- Сразу после прибытия в Морской порт весь экипаж судна проверили на высокую температуру при помощи переносных тепловизоров, - отметили в ведомстве. – Все было в порядке. Но на следующий день один из членов экипажа сам обратился в медслужбу порта с жалобами на плохое самочувствие.

Судно Tai Honesti, построенное в 2007 году, пришло в Петербург под флагом Панамы из Испании, города Авилес. Фото: marinetraffic.com

Судно Tai Honesti, построенное в 2007 году, пришло в Петербург под флагом Панамы из Испании, города Авилес. Фото: marinetraffic.com

Медики диагностировали у молодого человека жар и, действуя по инструкции, отправили его в городскую клиническую инфекционную больницу имени Боткина. На данный момент пациенту уже сделали часть анализов, сбили температуру и просветили рентгеном легкие. Предварительный диагноз – обычная ОРВИ.

Между тем судно «Tai Honesti» все еще находится в Морском порту Санкт-Петербурга. Сотрудники Роспотребнадзора провели на нем дезинфекцию и на всякий случай ввели карантин. Сколько он продлится, пока не известно. Экипаж сухогруза – 21 человек. По данным ведомства, все они – граждане КНР.

В закрытом Ухане власти занимаются дезинфекцией улиц.

Напомним: это уже не первый случай, когда в Санкт-Петербурге госпитализируют граждан Китая с подозрением на новый смертельный вирус. Но ни один случай до сих пор не подтвердился.

Самое опасное место для заражения коронавирусом - лифты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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