Сюрприз на День всех влюбленных: Суд взыскал с экс-футболиста Кержакова 5 млн рублей по алиментам

День Всех Влюбленных у знаменитого футболиста Александра Кержакова проходит не очень романтично. 14 февраля, Приморский районный суд Петербурга изменил ранее принятое решение мирового судьи по вопросу алиментов его дочери от первой жены Марии Головой. Теперь спортсмену придется раскошелиться, чтобы выплатить неустойки за неуплату денег на содержание своего ребенка.

- Приморский районный суд Петербурга изменил решение мирового судьи судебного участка №171 в части определения неустойки за неуплату алиментов по соглашению по иску Марии Кержаковой к Александру Кержакову, - сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

В августе Кержаков, уже задолжавший бывшей супруге почти 13 миллионов рублей, пошел в суд. Его иск удовлетворили. Теперь бывший форвард выплачивает дочери 1/6 часть от заработка – это около 42 тысячи рублей.

Отметим, что суммы в деле фигурируют не малые. Сама Мария в иске просила выплатить ей более 6,4 миллионов рублей. Однако мировой суд взыскал с Кержакова 1,2 миллионов. 14 февраля снова все поменялось. Теперь районный суд увеличил сумму выплаты за неустойку – 5 миллионов рублей.

Напомним, что футболист должен содержать еще двух сыновей. Один, родившийся в гражданском браке с Екатериной Сафроновой, живет с ним. Второй – с Тюльпановой, которому он отдает 1/4 от зарплаты.

При этом, доходы Кержакова снизились с более 25 миллионов рублей в месяц в 2015 году до более 500 тысяч в месяц в 2018-м. Сейчас зарплата Кержакова 250 тысяч рублей, а размер алиментов с учетом индексации составлял 643 тысячи. Выплачивать их в полном размере он не может.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футболист Кержаков пошел на мировую: «Все, что я хочу - воспитывать сына»

Ребенок останется с Миланой Тюльпановой, которую спортсмен неоднократно обвинял в употреблении наркотиков [видео] (подробности)

Кержаков сдался: ребенок останется с Миланой Тюльпановой

Экс-футболист «Зенита» считает, что так будет лучше для сына и готов платить алименты бывшей жене [видео] (подробности)

Милана Тюльпанова отсудила у Александра Кержакова ребенка

В Петербурге в течение 5 часов разводили известную пару(подробности)

Добровинский: Кержаков, угрожая, заставил жену признаться в наркозависимости

При этом защитники экс-футболиста настаивают на дополнительной экспертизе для женщины (подробности)

Адвокат Миланы Тюльпановой призвал Кержакова вернуть ребенка матери и пригрозил приставами

Экс-футболист не торопится исполнять решение суда (подробности)

Суд постановил, что экс-футболист Кержаков должен вернуть ребенка матери

Милана Тюльпанова призналась, что "рыдает от счастья" (подробности)