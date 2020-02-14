2020-02-14T18:40:08+03:00
Спорт

Сюрприз на День всех влюбленных: Суд взыскал с экс-футболиста Кержакова 5 млн рублей по алиментам

Вместо валентинки знаменитый футболист получил решение суда
Лилия КОЗЛОВА
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Александр Кержаков должен будет выплатить бывшей жене 5 миллионов за неуплату алиментовАлександр Кержаков должен будет выплатить бывшей жене 5 миллионов за неуплату алиментовФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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День Всех Влюбленных у знаменитого футболиста Александра Кержакова проходит не очень романтично. 14 февраля, Приморский районный суд Петербурга изменил ранее принятое решение мирового судьи по вопросу алиментов его дочери от первой жены Марии Головой. Теперь спортсмену придется раскошелиться, чтобы выплатить неустойки за неуплату денег на содержание своего ребенка.

- Приморский районный суд Петербурга изменил решение мирового судьи судебного участка №171 в части определения неустойки за неуплату алиментов по соглашению по иску Марии Кержаковой к Александру Кержакову, - сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

В августе Кержаков, уже задолжавший бывшей супруге почти 13 миллионов рублей, пошел в суд. Его иск удовлетворили. Теперь бывший форвард выплачивает дочери 1/6 часть от заработка – это около 42 тысячи рублей.

Отметим, что суммы в деле фигурируют не малые. Сама Мария в иске просила выплатить ей более 6,4 миллионов рублей. Однако мировой суд взыскал с Кержакова 1,2 миллионов. 14 февраля снова все поменялось. Теперь районный суд увеличил сумму выплаты за неустойку – 5 миллионов рублей.

Напомним, что футболист должен содержать еще двух сыновей. Один, родившийся в гражданском браке с Екатериной Сафроновой, живет с ним. Второй – с Тюльпановой, которому он отдает 1/4 от зарплаты.

При этом, доходы Кержакова снизились с более 25 миллионов рублей в месяц в 2015 году до более 500 тысяч в месяц в 2018-м. Сейчас зарплата Кержакова 250 тысяч рублей, а размер алиментов с учетом индексации составлял 643 тысячи. Выплачивать их в полном размере он не может.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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