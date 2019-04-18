Футболист Кержаков пошел на мировую: «Все, что я хочу - воспитывать сына»
Развод тренера юношеской сборной по футболу Александра Кержакова и дочери покойно сенатора Миланы Кержаковой, который начался в октябре прошлого года, обещал быть долгим. Супруги боролись за то, с кем останется двухгодовалый сын Артемий. Молодые родители предоставляли суду шокирующие доказательства, порочащие репутацию друг друга. Именно поэтому служители Фемиды даже отправили супругов на медосведетельствование и на заседании должны были быть озвучены результаты психологической и наркологической экспертиз. Кержаков был уверен в положительной пробе на запрещенные вещества в крови своей жены, однако все оказалось чисто…
Адвокаты Александра Кержакова поддержали его позицию, но высказали недовольство тем, как проводилась экспертиза.Фото: Олег ЗОЛОТО
- Поэтому Александр решил сегодня пойти на мировую и прекратить этот бессмысленный спор, - рассказал «КП»-Петербург» адвокат спортсмена Сергей Корнев. – Он считает, что это плохо отражается на ребенке. Для него главное, чтобы не было препятствий его встреч с сыном, что сейчас происходит Мы пойдем на любые условия.
Помимо того, что Кержаков оставляет ребенка Милане и готов быть для него «воскресным» папой, он согласен платить ей ежемесячные алименты в размере 25% от всех доходов. Однако спортсмен уже задолжал почти 13,5 млн. рублей первой жене за содержание их общей дочки Даши.
Брак супругов продлился три года.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Но окончательное решение суду вынести не удалось, потому что опека не предоставила официальное заключение. На днях они снова посетят дом Миланы Кержаковой, чтобы дать оценку того, в каких условиях живет Артемий.
- Не выдерживает никакой критики то, как проходила наркологическая экспертиза, какой организацией она проводилась, как вмешивались в ход правоохранительные органы, - добавил адвокат Сергей Корнев. - Все зашло слишком далеко, и мы не видим смысла продолжать этот балаган. Мы не отказываемся от заявленных требований, но больше никаких ходатайств и доказательств по делу предоставлять не станем. Пусть все останется на усмотрение суда.
Александр Добровинский и Марина Дубровская принимают поздравления с победой.Фото: Олег ЗОЛОТО
Однако Корнев еще раз напомнил суду о письме, написанном в Instagram Миланой 1 июня 2018 года, где она признается, что регулярно употребляет наркотики. Письмо заверено нотариально и приобщено к делу. Следующее заседание состоится 23 апреля и скорее всего, будет последним.
- Я всегда доволен полной капитуляцией противника, - с улыбкой заявил адвокат Миланы Александр Добровинский после окончания суда. - Понятно же, что это проигрыш дела со стороны Кержакова, но теперь ему надо выйти красиво…. Нет доводов, нет доказательств, но есть большое желание хлопнуть дверью и сказать хоть что-нибудь напоследок.
Кстати, у Добровинского было всего одно проигрышное дело.Фото: Олег ЗОЛОТО
МНЕНИЯ СТОРОН
Александр КЕРЖАКОВ:
«Мне важно, чтобы я мог воспитывать сына»
- Я надеюсь, что после удовлетворения амбиций некоторых людей мне дадут видеться с ребенком намного чаще. С тех пор, как у меня забрали Артемия, это было 24 декабря, я видел его всего пять раз. Все, что я хочу, чтобы моему сыну было хорошо, чтобы он видел отца, чтобы я имел возможность воспитывать его. Надеюсь, что такая моя позиция в суде повлияет на Милану, и она даст мне возможность проводить время с моим ребенком.
Кержаков сдался: ребенок останется с Миланой Тюльпановой.Экс-футболист «Зенита» считает, что так будет лучше для сына и готов платить алименты бывшей женеОлег ЗОЛОТО
Милана КЕРЖАКОВА:
«Мной пытаются манипулировать»
- Сегодня мной в очередной раз пытались манипулировать. Он предложил мне подписать мировое соглашение, чтобы я отказалась от официального решения суда. Но мы приняли решение идти до конца и получить все законные права на меня, как опекуна ребенка! А после этого будем рассматривать порядок его встреч с Артемием.
Милана довольна результатом, но намерена идти до конца.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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ИСТОЧНИК KP.RU