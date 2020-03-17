Восемь человек с подтвержденным коронавирусом находятся в Боткинской больнице Петербурга

На три пациента увеличилось число инфицированных коронавирусом в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам заявил вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев, курирующий социальное направление и медицину. Всего в Боткинской больнице находятся восемь человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

- Было шесть пациентов. Мы выписали двоих, но сегодняшний день - плюс три. То есть у еще трех пациентов подтверждено заболевание. Все находятся в удовлетворительном состоянии, тяжелых пациентов нет, - заявил чиновник.

Таким образом в Боткинской больнице находятся семь петербуржцев и еще одна жительница Ленинградской области. Всего восемь.

Кроме того в больнице находятся и пациенты с подозрением на коронавирус. Всего, по состоянию на 17 марта, их 267 человек. При этом за прошедшие сутки поступило 54 петербуржца, а выписано - 25.

Что касается средств и необходимого оборудования, то в городе все есть. Олег Эргашев особо отметил, что Боткинская больница полностью укомплектована.

- Нет необходимости и в аппаратах ИВЛ (искусственной вентиляции легких), так как заболевание у всех пациентов протекает в легкой форме, - заявил вице-губернатор.

Напомним, что с 16 марта власти Санкт-Петербурга ввели запрет на проведение массовых мероприятий численностью свыше 1000 человек. Большинство школьников и студентов оправлены на дистанционное обучение, а пожилым людям, которые находятся в группе риска, советуют быть особенно внимательными избегать больших скоплений народа.

- Обстановка в городе спокойная. Вопрос о противодействии распространению коронавируса находится в зоне особого внимания правительства, - заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

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