Адвокат доцента Соколова: «Генпрокуратура уверена, что взаимная ревность стала причиной убийства аспирантки»

Адвокат одиозного доцента СПбГУ Олега Соколова рассказал, что получил подробности утвержденного обвинительного акта Генпрокуратуры РФ по делу громкого убийства аспирантки Анастасии Ещенко. По словам защитника, следствие не установило особой жестокости и надругательств над телом девушки.

- Не подтвердились и ложные обвинения в истязаниях других якобы жертв. Согласно официальному обвинению, убийство произошло в ходе бытового конфликта на почве именно взаимной ревности. При этом действия Соколова не расценивают как необходимую оборону, - сообщил адвокат Александр Почуев.

Защитник историка добавил, что наличие у Соколова двух малолетних детей расценено как обстоятельство, смягчающее наказание. Однако совершение преступление с использованием оружие и боевых припасов пойдет как факт уже отягчающий грядущий вердикт судьи.

Ранее «Комсомолка» выяснила у адвоката, что родственники убитой Анастасии Ещенко просят выплатить им 10 миллионов рублей компенсации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743376" frameborder="0"></iframe> За год до трагедии: В Сеть попало видео с бала, где вальсируют доцент Соколов и его любимая студентка Анастасия Ещенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Через четыре дня мы должны были подать заявление в ЗАГС»: Историк Олег Соколов, обвиняемый в расправе над студенткой, написал «КП» письмо-исповедь

Доцент СПбГУ дал первое интервью и рассказал о своих отношениях с погибшей Анастасией Ещенко, о планах на свадьбу и пояснил, что убил девушку не во сне (подробности)

СКР закончил расследование уголовного дела историка Соколова, убившего студентку-любовницу

Доцент СПбГУ признал свою вину, вскоре он предстанет перед судом (подробности, видео)