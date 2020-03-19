Адвокат доцента Соколова: «Генпрокуратура уверена, что взаимная ревность стала причиной убийства аспирантки»
Адвокат одиозного доцента СПбГУ Олега Соколова рассказал, что получил подробности утвержденного обвинительного акта Генпрокуратуры РФ по делу громкого убийства аспирантки Анастасии Ещенко. По словам защитника, следствие не установило особой жестокости и надругательств над телом девушки.
- Не подтвердились и ложные обвинения в истязаниях других якобы жертв. Согласно официальному обвинению, убийство произошло в ходе бытового конфликта на почве именно взаимной ревности. При этом действия Соколова не расценивают как необходимую оборону, - сообщил адвокат Александр Почуев.
Защитник историка добавил, что наличие у Соколова двух малолетних детей расценено как обстоятельство, смягчающее наказание. Однако совершение преступление с использованием оружие и боевых припасов пойдет как факт уже отягчающий грядущий вердикт судьи.
Ранее «Комсомолка» выяснила у адвоката, что родственники убитой Анастасии Ещенко просят выплатить им 10 миллионов рублей компенсации.
За год до трагедии: В Сеть попало видео с бала, где вальсируют доцент Соколов и его любимая студентка Анастасия Ещенко.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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