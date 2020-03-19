2020-03-19T22:48:42+03:00
Происшествия

Адвокат доцента Соколова: «Генпрокуратура уверена, что взаимная ревность стала причиной убийства аспирантки»

По словам защитника историка, следствие не подтвердило особой жестокости и надругательств над телом жертвы
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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По словам адвоката Соколова, Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу громкого убийства аспирантки Анастасии Ещенко. Фото: СОЦСЕТИПо словам адвоката Соколова, Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу громкого убийства аспирантки Анастасии Ещенко. Фото: СОЦСЕТИ
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Адвокат одиозного доцента СПбГУ Олега Соколова рассказал, что получил подробности утвержденного обвинительного акта Генпрокуратуры РФ по делу громкого убийства аспирантки Анастасии Ещенко. По словам защитника, следствие не установило особой жестокости и надругательств над телом девушки.

- Не подтвердились и ложные обвинения в истязаниях других якобы жертв. Согласно официальному обвинению, убийство произошло в ходе бытового конфликта на почве именно взаимной ревности. При этом действия Соколова не расценивают как необходимую оборону, - сообщил адвокат Александр Почуев.

Защитник историка добавил, что наличие у Соколова двух малолетних детей расценено как обстоятельство, смягчающее наказание. Однако совершение преступление с использованием оружие и боевых припасов пойдет как факт уже отягчающий грядущий вердикт судьи.

Ранее «Комсомолка» выяснила у адвоката, что родственники убитой Анастасии Ещенко просят выплатить им 10 миллионов рублей компенсации.

За год до трагедии: В Сеть попало видео с бала, где вальсируют доцент Соколов и его любимая студентка Анастасия Ещенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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