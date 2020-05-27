Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 27 мая 2020 года: двукратный рост госпитализаций и заражение 3 тысяч медиков

«Комсомолка» собрала последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 27 мая 2020 года. К сожалению, в Северной столице опасную инфекцию опять выявили у большого числа горожан.

- С начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировали 14 076 случаев заражения COVID-19. 3744 пациента выздоровели, а 150 – умерли. За минувший день коронавирусом заболели 363 человека, - передает информационный центр городского Оперштаба по борьбе с инфекцией.

Стало известно, что нагрузка на стационары Санкт-Петербурга резко возросла после майских праздников. Число госпитализаций горожан с пневмонией и COVID-19 увеличилось в 2-3 раза. Если раньше за день в больницы забирали по 200-300 человек, то теперь – 650-670. При этом бригады скорой помощи все равно оперативно реагируют на вызовы – по информации специалистов, они опаздывают лишь в 4% случаев.

Медики продолжают заражаться коронавирусом при лечении пациентов. Теперь число больных медработников Северной столицы достигло около 3 тысяч человек. Скончались пока только 8 врачей, но это по официальной информации.

В НИИ гриппа отчитались, как идет набор добровольцев для исследования вакцины против коронавируса. Петербуржцы продемонстрировали большой энтузиазм, однако в список «счастливчиков» попадут далеко не все.

Эксперты рассказали, как именно будут открывать кафе, магазины и салоны услуг в Санкт-Петербурге после эпидемии коронавируса. Сейчас все горожане с нетерпением ждут послаблений, но многие ограничения все равно будут существовать. Например, сфера услуг и торговля непродовольственными товарами поначалу запустятся на площадях торгового зала до 400 квадратных метров и с ограничением числа лиц в помещении из расчета четыре квадратных метра на человека.

Добавим, что «Комсомолка» составила для читателей карту заведений, которые либо уже прекратили работу на Невском проспекте, либо близки к этому из-за коронавируса и его ограничений.