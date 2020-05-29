Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 29 мая 2020 года: первые послабления и экспресс-дезинфекция для «скорых»

«Комсомолка» собрала последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 29 мая 2020 года. В городе продолжают выявлять много случаев заражения опасной инфекцией.

- С начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировали заболевание COVID-19 у 14846 человек. 4783 пациента уже выздоровели, а 167 – умерли. За минувший день коронавирусом заболели еще 383 человека, - передает информационный центр городского Оперштаба по борьбе с инфекцией.

Свершилось - с 1 июня в Санкт-Петербурге грядут долгожданные послабления по коронавирусу. Теперь пенсионерам можно гулять, а горожанам разрешат ходить по улицам без масок. Также увеличится количество дежурных групп в детских садах и откроются нотариальные и юридические конторы. Повезло и льготникам, им восстановят проездные билеты. Однако не обошлось без продления некоторых ограничений. Например, запрет на посещение городских лесов и лесопарков сохранили по 14 июня.

В Северной столице создали аппарат сиюминутной дезинфекции машин скорой помощи. Это очень своевременно, ведь медикам приходится тратить уйму времени на некоторые санитарные процедуры, из-за чего, в частности, образуются очереди из «скорых» возле стационаров.

Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге не пробил очередное дно, но и не радует. Показатель уже который день держится на отметке в 1,2 балла из 5. Это означает, что на улице масса людей.

Добавим, что в комздраве рассказали подробности об очередных смертях от COVID-19. На этот раз вирус сразил 9 горожан. Среди умерших есть 5 женщин и четыре мужчины. У всех пациентов были хронические заболевания, осложнившиеся на фоне коронавируса.