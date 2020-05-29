2020-05-29T00:56:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 29 мая 2020 года: первые послабления и экспресс-дезинфекция для «скорых»

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 29 мая 2020 года, самые важные события
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 29 мая 2020 года.Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 29 мая 2020 года.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

«Комсомолка» собрала последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 29 мая 2020 года. В городе продолжают выявлять много случаев заражения опасной инфекцией.

- С начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировали заболевание COVID-19 у 14846 человек. 4783 пациента уже выздоровели, а 167 – умерли. За минувший день коронавирусом заболели еще 383 человека, - передает информационный центр городского Оперштаба по борьбе с инфекцией.

Свершилось - с 1 июня в Санкт-Петербурге грядут долгожданные послабления по коронавирусу. Теперь пенсионерам можно гулять, а горожанам разрешат ходить по улицам без масок. Также увеличится количество дежурных групп в детских садах и откроются нотариальные и юридические конторы. Повезло и льготникам, им восстановят проездные билеты. Однако не обошлось без продления некоторых ограничений. Например, запрет на посещение городских лесов и лесопарков сохранили по 14 июня.

В Северной столице создали аппарат сиюминутной дезинфекции машин скорой помощи. Это очень своевременно, ведь медикам приходится тратить уйму времени на некоторые санитарные процедуры, из-за чего, в частности, образуются очереди из «скорых» возле стационаров.

Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге не пробил очередное дно, но и не радует. Показатель уже который день держится на отметке в 1,2 балла из 5. Это означает, что на улице масса людей.

Добавим, что в комздраве рассказали подробности об очередных смертях от COVID-19. На этот раз вирус сразил 9 горожан. Среди умерших есть 5 женщин и четыре мужчины. У всех пациентов были хронические заболевания, осложнившиеся на фоне коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Любопытный заяц-беляк выбежал к петербуржцам из Юнтоловского заказника
Продуктовые наборы для школьников и детсадовцев Санкт-Петербурга стали разнообразнее
Водитель «Газели» переехал своего обидчика на проспекте Непокоренных
Гигантских каракатиц заметили на озере в Ленобласти
Аппараты для быстрой дезинфекции машин скорой помощи создали в Санкт-Петербурге
Скандалиста с ножом, напавшего на полицейского, задержали в Сертолово
Следователи обжалуют отказ суда арестовать компанию, жарившую сосиски на Вечном огне в Кронштадте
«Митсубиси» влетел в три машины и перевернулся, скрываясь с места ДТП в Санкт-Петербурге
Мужчину, обвиняемого в убийстве 8-месячного ребенка в Ленобласти, оправдали в суде
ЕГЭ в Санкт-Петербурге пройдет с 3 по 25 июля в условиях санитарной безопасности
Суд не стал арестовывать двух подруг, устроивших барбекю на вечном огне в Кронштадте
Запрет на посещение лесов и лесопарков Санкт-Петербурга продлили по 14 июня
Клещи покусали больше двухсот петербуржцев и заразили энцефалитом ребенка