2020-07-15T00:35:22+03:00
Общество

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 15 июля 2020 года: рост индекса распространения инфекции и угроза массового закрытия торговых центров

Мы собрали все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 15 июля 2020 года
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 15 июля 2020 года."Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 15 июля 2020 года.Фото: Артем КИЛЬКИН
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«Комсомолка» вновь собрала все последние новости о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге на утро 15 июля 2020 года. В Северной столице по-прежнему регистрируют большое количество горожан, зараженных опасной инфекцией.

- В Санкт-Петербурге за минувший день коронавирус выявили еще у 281 человека. Общее число заболевших с начала пандемии теперь составляет 28 142 горожан. В числе выздоровевших уже 21 579 пациентов. Смертей в общей сложности 1657, - передает Оперативный штаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

По словам губернатора Александра Беглова, коэффициент распространения коронавируса в Северной столице превысил норму в 1 балл. Сейчас этот показатель составляет 1,05. При этом охват тестированием в городе в 4 раза больше норматива. Вдобавок для больных опасной инфекцией медики развернули больше 9 тысяч коек. А с 1 марта в Санкт-Петербурге обследовали на COVID-19 уже больше 1,5 миллиона человек.

Владельцы популярных торговых центров в Северной столице сетуют, что исчерпали запас финансовой прочности. По предварительным оценкам, в городе может закрыться четверть ТЦ. Предприниматели готовы открыться как можно быстрее вслед за Москвой, но отмашки от властей все еще нет.

Патологоанатом Боткинской больницы назвал «Комсомолке» главную ошибку многих исследователей коронавируса. Как считает медик, сейчас никто точно не знает, как именно инфекция поражает ткани и органы человека.

Санкт-Петербург уже вовсю возвращается к обыденной жизни после коронавируса. Это видно благодаря нашему красочному фоторепортажу из центра Северной столицы. Поправить здоровье городу помогают уличные музыканты, речные трамвайчики и победы «Зенита».

Добавим, что житель Финляндии целых три месяца не может жениться на петербурженке, поскольку пограничники не пускает невесту в страну из-за пандемии. Оказывается, свадьба - не веский довод пересечь границу!

Что касается Ленобласти, то на 14 июля там выявили 5130 случаев коронавируса. 4274 пациента уже здоровы. Умерло с начала пандемии 40 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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