Туристы на Дворцовой и свадьбы у Казанского: Петербург возвращается к жизни после коронавируса

Три месяца «самоизоляции», четыре месяца с прихода коронавируса в Петербург. Город пытается оправиться от пандемии и забыть ее, как страшный сон. И, хоть, увы, последствия «ковида» останутся с нами надолго, выйти из набившей оскомину удаленки получается. Петербуржцы катаются на речных трамвайчиках, устраивают уличные концерты, женятся и строят грандиозные планы на жизнь. Потому что жизнь – она всегда побеждает.

Некогда безлюдный, исторический центр Петербурга стал наполняться народомФото: Олег ЗОЛОТО

Некогда безлюдный, исторический центр Петербурга стал наполняться народом. Прогуляться по Невскому потянуло и местных, которых коронавирус оставил без отпусков, и туристов, пока российских. А на Дворцовой редких путешественников, как в старые «доковидные» времена, уже поджидает парочка ряженых – Петр и Екатерина. Город надеется, что когда-нибудь туристическая сфера оклемается. Но вот когда – остается только гадать.

Сезон навигации открыли в конце июня, то есть на два с лишним месяца позже обычногоФото: Олег ЗОЛОТО

В 2019 году речные трамвайчики и катера стали бороздить реки и каналы города на Неве в середине апреля. В 2020 году сезон навигации открыли в конце июня, то есть на два с лишним месяца позже обычного. Долгожданное событие отметили парадом аквабайкеров. Рассчитывать на потоки туристов водным перевозчикам пока не приходится. Впрочем, их места на борту охотно занимают петербуржцы. Особенно в солнечную жаркую погоду, на которую нынешнее лето не скупится.

Теперь женихов и невест частенько можно увидеть на улицах городаФото: Олег ЗОЛОТО

Торжественные регистрации браков были под запретом в Петербурге в течение ровно трех месяцев, с 26 марта по 26 июня. Одни влюбленные решились на скромные регистрации с применением методов «дистанционки» (торжественный момент транслировали для гостей онлайн). Другие пары согласились переждать. Немудрено, что теперь женихов и невест частенько можно увидеть на улицах города.

Очередь в Zara на Невском превратился в новую достопримечательностьФото: Артем КИЛЬКИН

Наконец, магазинам разрешили работать. Правда, только тем, у кого есть отдельный вход и арсенал санитайзеров. Покупателей стали запускать в торговые залы небольшими группами, а потому перед магазинами выстроились длинные очереди из желающих «пошопиться». На Петроградской стороне уже стала привычной толпа в Uniqlo, а очередь в Zara на Невском и вовсе превратился в новую достопримечательность на злобу дня.

Очередное уличное пианино появилось в первых числах июля на Малой СадовойФото: Олег ЗОЛОТО

От вируса и хандры петербуржцы спасаются музыкой. Очередное уличное пианино появилось в первых числах июля на Малой Садовой. Перчатки и санитайзеры для игры на нем не требуются: достаточно хорошего слуха и чистых беглых пальцев.

В честь «Зенита» зажглись Ростральные и синим засиял Дворцовый мостФото: Олег ЗОЛОТО

Ростральные колонны зажигают в дни главных городских праздников. И один из них Петербургу обеспечил «Зенит»: несмотря на коронавирус и приостановку спортивных мероприятий, сине-бело-голубые стали чемпионами страны. Причем досрочно, заработав настолько много очков, что последний матч чемпионата – с «Сочи» – наши футболисты провели уже в статусе победителей.

В честь «Зенита» не только зажглись Ростральные, но и синим засияли Дворцовый мост и «Лахта Центр», а небо над ареной на Крестовском расцветил праздничный салют.

Горожане дорвались до занятий спортом на свежем воздухе!Фото: Олег ЗОЛОТО

Возобновилась навигация, на Неве появились речные трамвайчики.Фото: Олег ЗОЛОТО