«Комсомолка» собрала все последние и самые важные новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 19 января 2021 года. За минувший день в Северной столице зафиксировали инфекцию еще у 3287 человек. В Смольном ждут, что эпидситуация полностью прояснится в течение следующих трех недель. А пока губернатор Александр Беглов в очередной раз призывает всех соблюдать меры безопасности, особенно в период вакцинации.- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи выявили COVID-19 у 300 764 человек. Умерли от инфекции 8902 горожанина (+55 за сутки), а выздоровели 188 303 (+1168 за сутки), - передает обновленные данные Оперштаб по борьбе с коронавирусом.Общая смертность резко выросла в 2020 году в Санкт-Петербурге – почти на 23%. При этом коронавирус сыграл здесь далеко не последнюю роль. Смертность от новой инфекции расположилась сразу за летальными исходами от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. На фоне пандемии в городе обострилась ситуация с нехваткой патологоанатомов, которые занимаются вскрытием тысяч тел.Накануне 24 школьных класса оказались закрыты на карантин по коронавирусу и ОРВИ в Санкт-Петербурге. Из-за болезни на уроки в очной форме не ходят 980 учеников. Вдобавок за прошлый день Северная столица установила новый рекорд по числу активных больных, их теперь 103 559 человек. Для сравнения, во время первого июньского пика таковых зараженных было только 10 619. В итоге ученые видят рост сразу на 975%.В Ленобласти ситуация по пандемии стабильная: за сутки в 47-м регионе заболели 225 человек (27 809 всего). Выздоровели 24 953 (+157) человек, а умерло 328 пациентов (+6).