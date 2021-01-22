Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 22 января 2021 года: Все способы записи на прививку и значительное снижение числа госпитализаций

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 22 января 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» по традиции собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге, в этот раз очередь актуальных сведений на утро 22 января 2021 года. За прошедшие сутки в Северной столице выявили инфекцию еще у 3112 человек. При этом в городе значительно снизилось количество госпитализаций больных с COVID-19 и пневмонией – почти на 30% за неделю. Радует и показатель по числу свободных коек, тут даже установлен рекорд.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи обнаружили COVID-19 у 310 504 человек. Умерли от инфекции 9122 горожанина (+79 за сутки), а выздоровели 197 611 (+4194 за сутки), - передает обновленные данные Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

«Комсомолка» попыталась разобраться, почему Санкт-Петербург и Москва в последние несколько дней идут вровень по уровню заболеваемости COVID-19. Северная столица даже пару раз выходила на 1 место по числу инфицированных. В Комздраве просят не нагонять панику, ведь главным остается показатель количества госпитализаций.

В Северную столицу прибыла пока что самая крупная партия отечественной прививки «Спутник V» - сразу 62 550 доз. Вакцины сейчас развозят по районным поликлиникам. Сейчас в городе 70 пунктов, где можно сделать прививку. Но до сих пор в Комздрав поступает много жалоб на трудности с записью. Поэтому в комитете перечислили пять основных способов попасть на вакцинацию – универсальным, например, вскоре станет звонок по телефону 122.

И еще немного хорошего напоследок – в частных клиниках Санкт-Петербурга будут совершенно бесплатно делать прививку от коронавируса.

В Ленобласти ситуация по пандемии следующая: за прошлый день в 47-м регионе заболели 225 человек (28 487 всего). Выздоровели 25 665 (+257) жителей области, а умерло 353 (+10).