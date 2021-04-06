Петербургского нефролога, признавшегося в убийстве жены, убрали с должности главного внештатного специалиста Комздрава

Врача-нефролога Александра Земченкова освободили от должности в Смольном. Фото: Мариинская больница

Главного нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова убрали с должности главного внештатного специалиста Комздрава. Причем, это произошло по собственному желанию известного врача. Напомним, мужчину подозревают в убийстве жены 11-летней давности. Сам Зенченков делал вид, что убит горем и организовывал поиски жены. Следователи дали делу новый ход только после того, как главе СК Александру Бастрыкину пришел отец пропавшей женщины. Лишь в СИЗО врач сделал чистосердечное признание – да, убил, но по неосторожности. Следом, по данным «КП», он расчленил тело жены и избавился от останков.

Кроме признания в следственном изоляторе Земченков решил написать заявление об уходе с должности в Смольном.

- На основании личного заявления, поступившего в Комитет по здравоохранению, главный внештатный специалист нефролог Александр Земченков освобожден от занимаемой должности. Нового главного специалиста на его место назначат в ближайшее время, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе Комздрава.

А вот в Мариинской больнице Земченков продолжает числиться завотделением нефрологического центра.

- Да, Александр Юрьевич по-прежнему числится у нас работником. Без решения суда мы не имеем права ничего делать, - пояснили «КП-Петербург» в пресс-службе медучреждения.

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