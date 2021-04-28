Вдову расчлененного рэпера Картрайта признали вменяемой

Адвокаты еще раз заявили о вменяемости Марины Кохал. Фото: СОЦСЕТИ

Вдову рэпера Энди Картрайта признали вменяемой. Об этом еще раз заявили адвокаты Марины Кохал, которую обвиняют в убийстве супруга. Сама женщина вины не признает и говорит, что лишь расчленила тело умершего музыканта, чтобы фанаты о смерти не узнали он «стал легендой».

- По заключению экспертов, она признана вменяемой, - пояснила «КП-Петербург» адвокат Марины Кохал Ирина Скурту. - Там стоит классификация диагноза, связанная с гипертрофированным восприятием смерти супруга. Это просто особенности характера, - заявляла ранее «КП-Петербург» адвокат Марины Кохал Ирина Скурту.

Сегодня это же еще раз повторил и второй защитник вдовы рэпера Сергей Лукьянов: «Она вменяема, но психическое расстройство есть», - отметил он перед заседанием суда по продлению меры пресечения.

Мать Марины Кохал подозревают в помощи дочери в сокрытии улик. Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, что по версии следствия, Кохал отравила мужа медицинским препаратами, потом расчленила труп и уничтожила все следы преступления, даже постирав внутренние органы в машинке.

Мать женщины якобы помогала ей в сокрытии улик. Тещу Энди Картрайта даже отправляли в суд, но потом следствие отказалось от ее ареста. Маленький ребенок погибшего музыканта и его жены находится в детском доме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Он попросил выпить, я отказала, началась перепалка»: Стали известны подробные показания жены, расчленившей рэпера Энди Картрайта

Совместному с музыкантом сыну Марина Кохал сказала, что отец находится на работе (подробности)

«Это убийство, в передозировку я не верю»: Мать рэпера Энди Картрайта рассказала об отношениях сына и его жены

По словам Валентины Юшко, музыкант в последнем разговоре сказал, что собирается вернуться на Украину (подробности)

«Нужно заниматься сексом и есть салатик»: Публикуем переписку рэпера Энди Картрайта и его предполагаемой любовницы

«КП-Петербург» стало известно, о чем общался музыкант с поклонницей, и как она отличала, когда ей пишет Энди, а когда - его жена (подробности)