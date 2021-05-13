Украшения, шаттлы, фотозоны: На что потратится Петербург к Евро-2020

"Зенит Арена" готовится встречать матчи Евро-2020. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

До старта чемпионата Европы по футболу остается чуть меньше месяца. К этому событию на улицах появятся украшения, информационные таблички и стенды, оформят общественный транспорт и организуют мероприятия для болельщиков. Узнали, что готовит Санкт-Петербург к Евро-2020 и сколько это стоит.

ЕДЕМ К СТАДИОНУ

Судя по данным сайта госзакупок, оформление ждет Центральный, Адмиралтейский, Московский, Петродворцовый, Василеостровский, Приморский районы и, конечно, Петроградский – где и расположен стадион «Газпром Арена». На это потратят около 17 миллионов рублей. По городу развесят баннеры, флаги, подвесные конструкции. Еще 9,7 миллионов направят на так называемую навигацию. Это указатели для пешеходов, баннеры и растяжки над проезжей частью, малые и большие стенды, а также тумбы с информацией. Все это будет стоять в основном в округе самого стадиона, а также в центре города, у фан-зон, вокзалов, аэропорта и некоторых станций метро.

Транспорт в Петербурге украсят к Евро-2020. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Преобразится и наземный общественный транспорт. Так, борты трамваев и троллейбусов украсят специальными наклейками с логотипом Евро-2020 за 7,9 миллионов. А на автобусы готовы выделить 15,3 миллиона. Что касается бесплатной перевозки зрителей – это, судя по всему, самое затратное для Петербурга мероприятие. На организацию шаттлов потратят 57,6 миллиона рублей.

«Перевозка пассажиров осуществляется за 3 часа до начала матчей и заканчивается через 3 часа после окончания матчей», – сообщается в документах на сайте госзакупок.

Также задуманы челночные маршруты для перевозки маломобильных групп населения к стадиону «Газпром Арена» на самом Крестовском острове – за 539 тысяч рублей.

КОНКРЕТНО

Как будут ходить шаттлы

Аэропорт «Пулково» - пл. Восстания (Московский вокзал)

пл. Восстания (Московский вокзал) - автостанция «Крестовский остров»

Автостанция «Крестовский остров» - метро«Петроградская»

Автостанция «Крестовский остров» - метро«Выборгская»

Метро «Чкаловская» - ул. Спортивная

Аэропорт «Пулково» - метро«Крестовский остров»

Официальный талисман Евро-2020 - Скиллзи. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

НЕ ТОЛЬКО ФАН-ЗОНЫ

Конечно, главными местами притяжения для футбольных фанатов станет сам стадион и фан-зоны на Дворцовой, Конюшенной площадях и перед дворцом спорта «Юбилейный». Однако город организует за свой счет другие активности для гостей. Так, Комитет по культуре создаст специальную программу еще на трех площадках. Они расположатся у Фонтанного комплекса на Московской площади, на Невском – у Центрального портика Большого Гостиного двора и около фонтана в Приморском парке Победы. За 15 миллионов рублей подрядчику предлагается сделать там сцены, зону для игр, фотозону, место для аквагрима.

Помогать гостям и самим петербуржцам во время Евро-2020 традиционно будут волонтеры. На их обучение и необходимые для работы вещи и форму потратят 8,3 миллионов. А на питание добровольцев в течение целого месяца чемпионата – 9,6 миллионов.

Во время чемпионата мира по футболу-2018 фан-зона была на Конюшенной. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

А ЧТО ЕЩЕ?

Воздух проверят за 3,7 миллиона

Одна из главных составляющих спортивного праздника – безопасность. Во время матчей на Крестовском будет введено временное ограничение транспорта и организован пункт контроля периметра. На функционирование всей системы выделят 18,6 миллионов. Судя по всему, не менее важны для безопасности и экологические показатели: у стадиона и других объектов чемпионата специалисты будут проверять уровень загрязнения воздуха – за 3,7 миллиона.

КСТАТИ

Всего на чемпионат, по последним данным, планировали потратить 3,5 миллиарда рублей, большая часть из которых – федеральные средства. Общая сумма затрат из городской казны пока неизвестна.

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