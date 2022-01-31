Выживший пациент в медцентре в Петербурге рассказал, как спасся от смертельного бария

Выживший пациент клиники на Сикейроса рассказал, что он пережил после отравления сульфатом бария во время рентгена ЖКТ. Фото: vk.com/spbgkdc1

Один из выживших пациентов Городского консультативно-диагностического центра (ГКДЦ) №1 в Петербурге, где после рентгена желудка скончались три человека, рассказал, как ему удалось спастись от тяжелых осложнений. По словам мужчины по имени Ракиф, он почувствовал недомогание сразу после того, как ему дали выпить сульфат бария. Напомним, по версии следствия, этот препарат оказался некачественным, ответственного за закупку главного врача отправили в СИЗО по уголовному делу, несмотря на поддержку коллектива из медцентра.

По первым оценкам СК, после приема раствора бария в клинике на улице Сикейроса выжили, но пострадали 20 человек. «КП-Петербург» уже писала про 81-летнюю пенсионерку, которую чудом спасли медики, но она в реанимации, с ней поговорить по понятным причинам не удается. Однако нам удалось связаться с еще одним выжившим, им оказался 42-летний Ракиф. Его состояние удовлетворительное, но за неделю он натерпелся такого, что врагу не пожелаешь.

- Мне стало плохо во время процедуры, я сразу спросил у врачей, что они мне дали. Они сказали, что это барий, после этого дали соду. Но стало еще хуже. Сразу после процедуры я быстро вышел на улицу из-за того, что мне стало плохо. Меня начало тошнить. Я зашел в машину, где меня ждала жена. Спасибо ей, что дала мне чай и бутерброды. Но потом мне опять стало плохо. Итого мне было плохо около 2-3 дней. Спасло меня то, что меня тошнило, а то эта дрянь так бы и осталась в моем организме, - говорит пострадавший мужчина.

Ракиф сетует, что теперь желудок беспокоит его еще больше. По словам мужчины, ему так и не перезванивали из центра на Сикейроса, чтобы поинтересоваться о состоянии.

- Разве что 27 января мне позвонили из поликлиники №117, по месту регистрации. Пригласили к себе пройти осмотр врача. А в клинику на Сикейроса поедем в понедельник, 31 января. Посмотрим, что там сделают. Следователи или полицейские пока со мной тоже не выходили на связь, - добавляет мужчина.

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