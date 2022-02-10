Что известно об учительнице, уволенной за стихи Хармса в Санкт-Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Скандальная ситуация вокруг педагога Серафимы Сапрыкиной обрастает все новыми подробностями. Женщину попросили уйти из гимназии № 168 в Санкт-Петербурге за то, как она сама уверяет, что читала детям стихи Хармса и Введенского. С ее слов, директор школы заявила, что эти поэты "враги народа". Преподавательница выступает в роли жертвы обстоятельств. Однако, новые подробности ставят ее положение под сомнение. Рассказываем, что известно об учительнице Серафиме Сапрыкиной, уволенной за стихи Хармса в Санкт-Петербурге.

БИОГРАФИЯ

Серафиме Сапрыкиной 33 года. Сама она из города Волгоград, однако в Петербург перебралась в 2013 году после окончания Кубанского государственного университета. В Северной столице она поступила в аспирантуру Санкт-Петербургского государственного университета, где проучилась до 2015 года по специализации - философия и религиоведение. Несмотря на имеющееся образование, полноценным учителем в школе она пока работать не может, поэтому сейчас защищала кандидатскую в педагогическом университете.

Серафима успела поработать и в других школах Фото: СОЦСЕТИ

До 168 гимназии, где развернулся скандал, Серафима работала в других школах. С 2016 года она работала в библиотеке Российской академии наук, затем в том же году она перешла в гимназию № 155. Там она трудилась педагогом дополнительного образования на протяжении трех лет, затем руководство перевело ее на должность заведующего музеем гимназии. В 2020 году Серафима решила сменить работу, устроившись в военно-медицинский музей старшим экскурсоводом. И уже в ту самую гимназию, ставшую скандальной, она попала в августе 2021 года.

СУДИМОСТЬ

После того, как скандал в гимназии пошел в массы, стало известно, что у Серафимы есть за плечами судимость. Да и настоящее имя у преподавательницы совсем другое. Раньше ее звали Сима Казимова.

Учительница изменила свое настоящее имя Фото: СОЦСЕТИ

Так, 29 октября 2007 года Сима отдыхала в квартире в компании друзей в Волгограде. Во время шумного застолья девушка (а ей тогда было 19 лет), сделала замечание своему другу по поводу его поведения. Слова так разозлили парня, что он ударил Симу в лицо кулаком. За нее заступился другой друг и между парнями началась драка. Тут Сима схватила нож и два раза ударила им обидчика. Парень выжил, но получил серьезные рамы.

Далее был суд, на котором Сима свою вину отрицала, мол, ножом никого не била. Однако её вина в инкриминируемом деянии нашла своё подтверждение в ходе судебного следствия. Девушку судили по статье 111 УК РФ. За совершение указанного преступления ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, с испытательным сроком на шесть месяцев.

Удивительным остается, как с такой судимостью женщина устроилась работать в школу. Тем не менее, у нее на руках имеется справка об отсутствии судимости, но уже на новое имя.

СКАНДАЛ

Тот самый урок со стихами Хармса был классным часом. На том уроке педагог просила учеников читать стих Введенского "Мне жалко, что я не зверь". Об этой лекции узнала директор гимназии Светлана Лебедева, которая и вызвала педагога к себе на разговор. И вот что было дальше – версии расходятся. Педагог уверяет, что ее попросили уйти из школы, так как директор считает данных поэтов "врагами народа". Директор говорит, что все было не так, как пишет Серафима.

- У социальных педагогов есть план воспитательной работы, - объясняет Светлана Лебедева. - В декабре мы отмечали Дни битвы под Москвой. Все воспитательные дела были связаны с этой темой. И человек, который отвечают за работу в музее, приглашает в эти дни ветеранов для лекции детям. Но учитель поменяла тему лекции, хотя это требует согласования со мной или завучем. И вместо лекции битвы под Москвой она заставила читать детей тяжелый стих Введенского. Была нарушена трудовая дисциплина.

Сейчас ведется проверка всего происходящего.

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