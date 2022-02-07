В Петербурге задержали медсестру по делу о смертельных отравлениях барием в медцентре

Следствие установило третьего обвиняемого по делу о смертельных отравлениях барием в ГКДЦ №1 в Петербурге. Фото: vk.com/spbgkdc1

В Петербурге задержали медсестру Городского консультативно-диагностического центра (ГКДЦ) №1 по уголовному делу о смертельных отравлениях сульфатом бария. Это «КП-Петербург» подтвердили в пресс-службе городского ГСУ СК РФ. Напомним, по официальным данным, после процедуры рентгена желудка, сделанной в клинике, скончались семь пациентов. Пострадавших более 20 человек. По делу арестовали главврача ГКДЦ №1 Евгения Попова и заведующую отделением лучевой диагностики Елену Медведеву.

Дочь одной из первых жертв обследования ЖКТ ранее сообщала «КП-Петербург», что следователи прямо говорили, что по громкому делу будет много обвиняемых. И вот, новый фигурант – медсестра из того самого отделения, которое сейчас временно закрылось. Но ей повезло больше, нежели двум старшим коллегам, - ее отпустили на свободу.

- По делу о гибели семи пациентов действительно появился третий фигурант. Это медсестра, ей предъявили обвинение. Сейчас она находится под подпиской о невыезде, - сообщили «КП-Петербург» в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Добавим, что в ГКДЦ №1 поставили некачественный сульфат бария, не входящий в Госреестр лекарственных средств. Однако ученые-химики, опрошенные «КП-Петербург», все как один заявляют, что препарат все равно не должен был убить пациентов, потому что он не ядовит. Эксперты уверены – что-то пошло не так именно при производстве сульфата бария, но компания-поставщик пока отмалчивается.

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