Барий для рентгена, от которого погибли семь человек в Петербурге, использовали только в медцентре на Сикейроса

Смертельный барий использовали только в медцентре на Сикейроса. Фото: vk.com/spbgkdc1.

Расследование жуткой смерти семи пациентов от бария после обследования желудка в Городском консультативно-диагностическом центре №1 продолжается. В деле появились новые детали. Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщил, что барий для рентгена, которым отравились петербуржцы, использовали только там - в медцентре на улице Сикейроса.

- Комитет по здравоохранению проверил все медицинские учреждения города и установил, что партия сернокислого бария, которая стала причиной смерти пациентов, не использовалась нигде, кроме медцентра на Сикейроса. В других медучреждениях используется рентгеноконтрастное средство для медицинского применения Бар-ВИПС, - отметил глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

Также он добавил, что город решил поддержать семьи погибших и пострадавших в Городском консультативно-диагностическом центре №1. Уже определили сумму компенсаций - от 300 тысяч до одного миллиона рублей.

Сейчас причины трагедии выясняют следователи. В этом, по словам Лисовца, им помогает и сам комздрав.

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