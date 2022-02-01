Еще три человека могли погибнуть из-за отравления барием при обследовании желудка в медцентре в Петербурге

Число жертв отравления барием может достигнуть шести человек. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Количество жертв отравления барием при обследовании желудка в диагностическом центре в Петербурге может достигнуть шести человек. О вероятной причине гибели еще трех пациентов говорят предварительные результаты вскрытия.

- Поступило сообщение из морга, что возможная причина смерти отравление. Информация проверяется, будет закрепляться экспертизами, - сообщает источник «КП-Петербург».

Известно, что все умершие - пожилые женщины, недавно проходившие процедуру обследования желудка. С заявлением о проверке причин их смерти обратились родственники.

Напомним, что на данный момент официально подтверждена смерть трех человек: двух мужчин 42 и 46 лет, а также 80-летней женщины. Один их пациентов скончался дома, на глазах жены и четверых детей.

Проверку обстоятельств произошедшего начал Росздравнадзор. Предварительно, причиной смерти могло стать использование некачественного препарата, сульфата бария, которое применяют как контрастное вещество при рентгене желудка. Использование препарата уже приостановлено. Выясняется, куда могла попасть опасная партия.

Следствие настаивает, что главврач медцентра знал о контрафактном происхождении препарата. Медик арестован, по статьям за оказание некачественных услуг, повлекшее смерть и причинение смерти по неосторожности ему грозит до 10 лет лишения свободы. За своего руководителя уже заступились работники медцентра.

В Комитете по здравоохранению Петербурга приглашают на дополнительное обследование пациентов, недавно проходивших процедуру в диагностическом центре.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Названа предварительная причина гибели пациентов после обследования желудка в Петербурге

Причиной смерти трех пациентов в диагностическом центре Петербурга могло стать нарушение при производстве препарата (подробности)

Смерть трех пациентов после рентгена желудка в Петербурге. Как обычная процедура с барием обернулась массовой трагедией

К смерти трех пациентов после рентгена желудка в Петербурге мог привести некачественный барий (подробности)