В Петербурге простились с 14-летним хоккеистом СКА Всеволодом Малковым, погибшим от шайбы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Трус не играет в хоккей». После смерти 14-летнего игрока СКА избитая фраза начала принимать совсем другой смысл. Удар шайбой в грудь во время тренировки стоил перспективному спортсмену Севе Малкову жизни. У парня остановилось сердце прямо на льду. Врачи смогли его реанимировать, но ненадолго. Сева умер в больнице, не приходя в сознание. На прощание с ним пришли около 200 его одноклубников, руководство СКА и родные Малкова. У всех них в глазах застыл один вопрос – как такое стало возможным.

«БОЛЬНО ТЕРЯТЬ ДРУГА»

Хоккеисты из старших и младших команд, одетые в синие свитера, стояли у входа во Дворец спорта с красными гвоздиками и розами. Ребята старались говорить на бытовые темы, где-то подбодрить друг друга и пошутить. После трагедии с Севой у них приостановили тренировки. Но со вторника, 16 августа, спортивная жизнь вернется в прежнее русло.

Длинная вереница подростков в синих майках выстроилась у Дворца спорта "Хоккейный", где играл и погиб Сева. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Тут вся система СКА. Еще ребята из «Динамо» пришли, где Сева играл раньше, – вздохнул в разговоре с «КП-Петербург» лучший друг Всеволода Олег. – Родители Севы были убиты горем. Мои мама и папа все время находились рядом с ними. Семья очень подавлена. Все плачут. Мне тоже больно терять друга. Я играл с ним в одном звене в нападении в «Динамо». Умные решения, большая скорость – было в кайф играть с ним. Да и факт того, что его выкупил СКА – большая редкость для хоккея и подтверждение его таланта.

От Севы не отрывали взгляд его старший брат и отец. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пока хоккеисты ждали начала прощания на улице, внутри находились только самые близкие семьи Малковых. В конце длинного коридора Дворца спорта стоял темно-синий гроб. В нем в белоснежном хоккейном свитере лежал Сева. Над гробом была фотография с улыбающимся юношей, сделанная пару месяцев назад после его покупки в СКА-2008. Рядом на скамейке, скрывшись в платке, сидела заплаканная мать мальчика и родственники. Поодаль с мокрыми глазами стоял старший брат Севы, который молча наблюдал, как над гробом склонился его отец. Глава семейства что-то шептал, вытирая слезы.

«НАВСЕГДА В МОЕМ СЕРДЦЕ»

Первыми в очереди на возложение цветов и прощание с парнем стояли ребята из его команды. К ним периодически подходили ветераны СКА. Один из них предложил парням держать свитер с фамилией Севы на скамейке запасных в каждом матче сезона, чтобы память о нем оставалась жива.

Последний тренер Севы Дмитрий Танфулу не смог сдержать слез из-за гибели ученика. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В жизни СКА эта дата скорби останется навсегда. Сева был настоящим мужчиной в свои 14 лет. Теперь всем нам нужно тренироваться, играть и работать в память о нем, - выступил с прощальным словом президент хоккейного клуба СКА Борис Винокуров.

Впереди учеников стоял их тренер Дмитрий Танфулу, у которого на глазах погиб Сева. Именно он отогнал парней за борт и тут же вызвал врача на лед.

- Хочу от лица команды и тренерского состава выразить соболезнование. Очень тяжело, я не могу это осознать и принять. Не так много времени мы с Севой поработали, но это был очень приятный, воспитанный парень. Я от работы с ним получал большое удовольствие. Открытый, честный, хороший мальчишка. Навсегда останется в моем сердце, - вытирал слезы тренер Севы.

Игорь Малков нашел в себе силы обратиться к заплаканным одноклубникам сына. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«ПАРНИ, УВАЖАЙТЕ ПАРТНЕРА»

Перед началом возложения цветов отец Севы Игорь Малков собрался с силами и обратился к одноклубникам сына.

- Я вас прошу, когда вы выходите на лед, старайтесь играть честно, открыто. Прикладывайте все усилия. Сильно бросайте шайбу, быстрее всех двигайтесь. И уважайте партнера, такого же мальчишку. Никогда не бейте исподтишка никого, не пытайтесь травмировать кого-то. Играйте в честный, справедливый хоккей. Играйте смело, все у вас будет хорошо, - стойко произнес Игорь Малков.

С Севой пришли проститься многие юношеские команды из академии СКА. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если до этого момента юные хоккеисты выглядели отрешенно, то слова отца Севы растрогали каждого. Обходя гроб и смотря на товарища по команде в последний раз, мальчишки всхлипывали и вытирали слезы рукавами. Со всеми, кто пришел на церемонию, здоровался Игорь Малков, чуть опершись на гроб сына.

- Ребята, спасибо! Но вы не тратьте время на разговоры со мной. Проститесь с Севой, пожалуйста, просил отец.

Одноклубники рыдали, проходя рядом с гробом с юным хоккеистом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Юного нападающего СКА похоронили на Смоленском православном кладбище. Результаты вскрытия подростка еще не готовы. По одной из версий, у парня мог быть травматический инфаркт. По другой – после удара шайбы произошел разрыв аневризмы. По факту гибели парня возбудили уголовное дело.

Севу похоронили на Смоленском кладбище. в окружении множества венков, цветов и талисмана СКА. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КСТАТИ

Федерации хоккея спорта Санкт-Петербурга учредит приз лучшему игроку 14-летнего возраста имени Всеволода Малкова. Его будут вручать по итогам каждого сезона

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