Стали известны причины смерти 14-летнего хоккеиста Севы Малкова, погибшего после удара шайбы на тренировке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Трагическая смерть 14-летнего хоккеиста Севы Малкова на тренировке послужила поводом для разговоров, насколько опасен профессиональный спорт. Напомним, в грудь нападающего прилетел сильный удар шайбой. У парня остановилось сердце прямо на льду, спасти его не смогли. Выдвигались версии, что у подростка произошел травматический инфаркт, или разорвалась аневризма. «КП-Петербург» выяснила настоящую причину смерти и спросила эксперта, были ли у хоккеиста шансы выжить.

СЛОМАНО РЕБРО, ЗАДЕТО СЕРДЦЕ

Родителям мальчика озвучили результаты судмедэкспертизы перед похоронами.

Сева начинал играть в хоккей с ранних лет. Первый клуб - СКА Стрельна. Фото: СОЦСЕТИ

- У погибшего диагностировали множественный перелом ребра, травму грудной клетки и травму сердца. Смерть наступила из-за множественного перелома ребра от воздействия шайбы, что и вызвало повреждение сердца, - сообщил источник «Комсомолки».

Опытный патологоанатом Александр Эдигер пояснил с «КП-Петербург», что подобные травмы вполне ожидаемы для профессионального хоккея.

- Нужно поднять медицинскую историю мальчика. Понять, не было ли у него нарушений обмена веществ, кальция. Что было с его скелетом. Сверхтяжелая травма мальчика может быть зеркалом нарушений обменных процессов, гормональных и минеральных, - рассуждает Эдигер.

Патологоанатом вспоминает, что подобные травмы он видел у каратистов.

- При ударе пяткой в грудь у бойцов останавливалось сердце. Так что я бы сравнил удар шайбы с ударом в карате. По силе немного похоже на выстрел ружья. Без шансов на жизнь, - говорит эксперт.

Всеволод мечтал об игре за взрослую команду СКА. Фото: СОЦСЕТИ

«ЗАКОНОМЕРНАЯ СМЕРТЬ»

При этом бывшие и нынешние одноклубники Севы твердят, что он был здоров, физически развит. Да и врачи на медкомиссиях не нашли у него даже намека на какие-либо отклонения.

- Он носил нагрудник Bauer Supreme Ultrasonic. Стоит 20 тысяч рублей, самая лучшая модель на данный момент. Но эта защита не совсем хорошо закрывает ребра: нет насадок, которые защищают всю часть туловища по бокам. Мы с парнями как раз думаем, что шайба попала чуть сбоку. В место около подмышки. Там нет защиты, - поделились одноклубники Севы с «Комсомолкой».

По словам одноклубников Севы, в день смерти на нем был этот нагрудник. Фото: скриншот sportmaster.ru

Как пишет производитель нагрудника, у него высокий уровень защиты, но при этом он легкий и не сковывает движения на льду. Область груди, позвоночника и ребер защищена пластиковыми вставками. Внутри нагрудника находится противоударный пенный наполнитель. Но, как считает патологоанатом, защита могла навредить парню.

- Нагрудник мог вдавиться в ребра от удара шайбы. Да, если столь сильный был удар. Но надо смотреть, правильно ли защита была надета, зафиксирована? Версия про то, что шайба попала в незащищенную область подмышки, ближе к истине. Это наиболее вероятно, закономерная смерть. При ударе по ребру произошел перелом. Потом вдавливание, и случилась остановка сердца, - предполагает эксперт.

С 14-летним хоккеистом простилась вся академия СКА, многие тренеры и люди из руководства клуба. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

После похорон Севы у СКА-2008 возобновились тренировки. На прощании с 14-летним хоккеистом его отец Игорь обратился к спортсменам, попросив не бояться играть дальше.

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