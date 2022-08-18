Убитую порноактрису Анастасию Гришман похоронили на Новом Колпинском кладбище в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прощание с убитой 26-летней порноактрисой Анастасией Гришман проходило тайно, на церемонию приглашали лишь самых близких. Такое можно было бы объяснить последним желанием самой блогерши. Но Гришман любила славу и желала, чтобы как можно больше людей знали о ней. Оградить от чужих глаз похороны решили родные Анастасии. Судя по всему, на такой шаг они пошли из-за своей выгоды...

«ОТЧИЙ» ДОМ

Несмотря на закрытую церемонию, "КП-Петербург" удалось попасть на прощание с Анастасией. Осветить церемонию попросили друзья Насти и ее бывший бойфренд. С ними мы и подошли к скромному одноэтажному домику бабушки Гришман в Колпино. Здесь на участке нас встретили всего пара метров вскопанных грядок и мини-теплица. Трудно поверить, но именно здесь начинала свой звездный путь звезда Тик-Тока.

Дом бабушки Насти, где она жила с 12 лет до того, как стала популярной в Сети. Фото: Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

- Настя жила тут с 12 лет, именно тогда мать отдала ее бабушке. Классное было для нас время, – вздыхает бывший Насти. – Тут она на чердаке хранила свои костюмы для косплея. Устраивала тайные вписки. А домик охранял агрессивный волкодав. Хрупкая Настя его успокаивала, закрывала дощечкой, чтобы мы пробежали к ней через калитку.

Нас встречал пьяный отец Насти. Брюнет с седой щетиной с трудом поднял голову на непрошенных гостей. Но он был настолько нетрезв, что не смог что-то членораздельно спросить. Казалось, отец даже не знает, что сегодня хоронят его дочь. Сама Настя, напомним, даже не считала его своим папой.

Насте приходилось отгонять грозную собаку, чтобы пускать друзей на участок. Фото: Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

- Бабушка не только этого отца Насти кормила, но и продолжала заботиться о внучке даже до того, когда та выросла. Горбатенькая бабуля, которой больше 70 лет, ездила с одного конца города в другой с пакетами полной еды, чтобы Настя не дай бог там одна не голодала. Она настоящий герой, единственная поддержка для внучки. А мать Насти в это время пропадала где-то с очередным ухажером.

100 ТЫСЯЧ ЗА ИНТЕРВЬЮ

На кладбище раньше всех приехали даже не мать с отцом и отчимом, а телевизионщики. Мать Насти Елена, как говорят друзья, заключила контракт с ним на 100 тысяч рублей, разрешив им эксклюзивно снимать похороны, а затем и поговорить с ней самой. Поэтому на протяжении всей церемонии продюсер не отходил ни на шаг от матери порноактрисы. Он подавал ей воду и давал поплакать в свою жилетку. Друзья Насти все это время недоумевали, зачем делать шоу из ее смерти.

Отец и бабушка идут к могиле дочери. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Друзей Насти было около 15 человек. Их было заметить несложно: татуировки, модные прически, пирсинг, с «тоннелями» в ушах. Несмотря на эпатажную внешность, вели они себя очень скромно. Одной из пришедших подруг оказалась скандальная участница шоу «Пацанки» Анна Hofmannita Михеева, недавно избившая полицейских в Пулково.

На похороны Насти пришли ее многочисленные друзья. Тоже эпатажные, с татуировками, пирсингом и разноцветными волосами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Надо было принести Насте игрушки, – с грустью говорила Хофманита, одевшаяся в короткое черное платье с декольте. – Настюха наверняка бы хотела, чтобы мы как-то прикололись. Может, надгробный крест от Louis Vuitton заказали бы - со стразами.

«КАЖДЫЙ СЧИТАЕТ СЕБЯ ВИНОВАТЫМ»

Все это время мать Насти и ее бабушка старательно избегали друг друга.

- Ребята, проститесь с Настей, – обратилась к друзьям дочери мать порноактрисы Елена. – Какой гробик небольшой, малышка моя совсем маленькая была. Одела ее ножки в любимые большие ботиночки.

Отец Насти не смог стоять у могилы дочери и отошел на пять метров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В это время у гроба плакала бабушка блогерши.

- Настенька, солнышко мое, за что все это, – обняла и поцеловала фотографию внучки бабушка. – Должен был быть мой черед умирать, а не твой.

Надгробную плиту на могилу Насте установят в начале сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Настю похоронили на самом краю кладбища у леса. У могилы порноактрисы оставили две фотографии: одна с татуировкой, другая - еще до времен увлечения порно.

Чуть протрезвевший отец Гришман все это время держался в десяти метрах от могилы. Вытирая слезы рукавом рубашки, он наблюдал за происходящим и хватался за голову. Первой от могилы ушла мать Насти, под руку с продюсером. Поговаривали – уезжают в город на съемки. Следом ушли друзья, оставив на песке могилы нарисованные сердечки и смайлики. В это время телевизионщики достали камеры и начали все снимать с разных ракурсов.

Друзья Насти оставили сердечки на песке в память о подруге.

- Мне показалось, что каждый из родных, кто пришел на похороны, считает себя в чем-то виноватым перед Настей, – призналась лучшая подруга порноактрисы, уходя с кладбища.

Оператор телеканала снимает могилу Насти в присутствии ее шокированной тети. Фото: Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

В это время мать Насти уже ехала на передачу.

- Ей уже и прическу сделали, вещей купили, - рассказали "КП-Петербург" родственники Гришман.

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