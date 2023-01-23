«Боюсь, что меня тоже найдут расчлененной»: Муж-немец похитил ребенка у россиянки в Германии и угрожает ее убить

Виктория боится за собственную жизнь и судьбу детей ФОТО: соцсети

«Я боюсь оказаться найденной в чемодане, как Катя Бауманн», - такой пост в своих соцсетях выложила 38-летняя россиянка Виктория Бренг (имя изменено – прим. Ред.), которая еще в 2008 году переехала в Германию по зову сердца. История любви упомянутой петербурженки Кати поразила своим финалом Европу в 2021. Девушку нашли расчлененной в чемодане на берегу реки, неподалеку от дома, где ее ждали 5-летняя дочь и муж-немец. Он-то и оказался главным подозреваемым в деле. По версии следствия, испугавшись предстоящего развода, мужчина напоил Катю снотворным, после чего задушил, расчленил и в чемодане сбросил в воду. Страшно, не правда ли? Но еще страшнее, когда, читая статьи о семье Бауманн, ты узнаешь в них себя, боясь за собственную жизнь и судьбу своих детей.

С мужем девушка познакомилась, когда они еще жили в разных странах ФОТО: соцсети

«ПИСАЛА ЗАЯВЛЕНИЯ, НО ВСЕ РАВНО ПРОЩАЛА»

История Виктории из Оренбургской области, как и Кати, начиналась с головокружительного романа. Будущий супруг Роберт, живший в Германии, в 2005 году увидел русскую красавицу на фотографии с общей знакомой. Роберт был из тех, кого сейчас называют русскими немцами. У своей подруги он попросил номер Виктории. Так завязалась переписка. Звонки сквозь тысячи километров становились все чаще, а чувства все сильнее.

- Спустя два года общения Роберт впервые приехал ко мне в Россию. Через пару месяцев уже я поехала к нему в гости в Германию. В следующий раз я летела туда уже для заключения брака в 2008 году, - вспоминает в разговоре с «Комсомолкой» Виктория Бренг.

Красивая история знакомства захватила тогда еще 24-летнюю красавицу с головой. Как часто это бывает, минусов в своем избраннике девушка не замечала. Или не хотела замечать.

- Я тогда знала, что у Роберта раньше были проблемы с наркотиками. Но верила, что это в прошлом, что человек может измениться, что своей любовью я смогу вылечить его. Он бросил старую компанию, перестал употреблять, - говорит Виктория.

В сказки о принце на белом коне женщина верила еще пару лет, пока муж впервые не поднял на нее руку. Это было в 2010 году, за пару лет до рождения их первого ребенка.

С рождением второй дочери проблемы в семье только усугубились ФОТО: соцсети

- Я простила. Он всегда, когда бил, потом просил прощения, умолял на коленях, осыпал подарками. А я писала заявление в полицию и всегда их забирала… Думала, что все наладится. Это была моя самая большая ошибка. В конечном итоге он просто расслабился, думая, что можно ударить, а потом просто попросить прощения. Сегодня он мог мне ноги целовать, а завтра кулаком бить, - говорит женщина.

«УБИТЬ ТЕБЯ СЕЙАС?»

Причинами избиений становились наркотики, от которых у Роберта, по словам Виктории, просто срывало крышу. К ним добавилась и ревность. Когда появились дети (мальчику сейчас 10 лет, девочке – 5 лет), отношения в семье только ухудшились.

- Когда я забеременела дочерью, он начал еще больше употреблять. Начались финансовые проблемы. Он мог поехать оплачивать какой-то счет, а через пару дней выяснялось, что он не оплачен, а деньги куда-то исчезли. Я поняла, что уже не могу это терпеть, - рассказывает Виктория.

Делиться семейными проблемами с родными женщина не спешила – они в России, слишком далеко, зачем им лишний раз переживать. А в это время избивать жену Роберт стал все чаще. Так продолжалось до того времени, пока мужчина едва не зарезал ее на глазах сына.

Виктория боится, что муж просто отберет у нее детей, поэтому не может вернуться в Россию ФОТО: соцсети

- Он меня пнул в живот, взял за волосы и поставил нож к горлу со словами: «Сейчас тебя убить? Прямо сейчас, чтобы ребенок видел?». Сын был рядом в этот момент, ему было только 7 лет. Он схватил телефон и вызвал полицию. Это было последней каплей. Я решила, что больше мои дети такого никогда не увидят, - вздыхает женщина.

Роберту дали запрет приближаться к ней и детям. Виктория, наконец, собрала вещи и съехала от мужа-тирана. Только вот уехать в Россию женщина не могла и не может до сих пор – у детей есть только немецкое гражданство.

- У меня бессрочный вид на жительство и гражданство России, а у детей нет. Когда у нас с мужем были ссоры, он говорил: «Ты никогда в жизни отсюда не уедешь, не увезешь их из Германии». Чтобы вывести детей, мне нужно разрешение отца. Да и они граждане Германии. И в случае чего уже не муж будет за них драться, а государство, - рассуждает женщина.

«МАМА НАЙДЕТ ВАМ НОВОГО ПАПУ»

Дети стали главным козырем в руках мужчины, чтобы вернуть назад любимую жену. На Викторию посыпались очередные угрозы.

Красавица сама не верит в то, что допустила такое отношение к себе и детям ФОТО: соцсети

«Ты не достанешься никому. Клянусь богом. Я успокоюсь, только когда ты исчезнешь. Когда берешь спичку в руки, всегда лучше хорошо подумай, прежде чем ее зажечь. Спички – это страшная вещь», - писал Виктории бывший муж.

Женщина утверждает, что руку на детей Роберт никогда не поднимал, а вот накричать или выставить за дверь собственного дома мог.

- Когда срывает крышу, он может вообще неописуемые вещи творить. Он детей на улицу выгонял с вещами за дверь со словами: «Стойте и ждите. Сейчас ваша мамаша приедет». Какое-то время он запрещал сыну называть себя папой. Сказал, что мама найдет вам нового папу, - вспоминает Виктория.

Тем не менее, общаться с детьми Виктория бывшему мужу не запрещала – не хотела забирать папу, но сейчас понимает, что это было не лучшим решением. Старшего сына мужчина просто украл у матери.

- Дети попросились на выходные к отцу. Я их отвезла. В этот же день дочь попросила забрать ее домой, сын же остался на ночь. Вечером мне в истерике позвонил Роберт, кричал, оскорблял, а на фоне плакал сын. Он сказал: «Мама, я знаю, кто ты на самом деле есть, я к тебе не пойду, я тебя боюсь». Он у меня всегда безумно нежный мальчик был, слышать от него такое просто невозможно, - вздыхает Вика.

«ЖАЛЬ, ЧТО ОН ТЕБЯ НЕ ЗАРЕЗАЛ»

В тот же вечер она вызвала полицию, чтобы ей помогли забрать сына из дома мужа. Только там ей сказали, что он имеет точно такое же право быть с ним, как и она. На следующий день к делу подключилась опека, но ничем помочь они тоже не смогли – мальчик сам не хочет возвращаться домой.

В тот день Виктория сама отвезла детей к мужу, но забрать обратно смогла только дочь ФОТО: соцсети

- Ему просто промыли мозги, сын очень внушаемый. Забрать его силой я не решаюсь, это травма для ребенка, да и мало ли, как это скажется потом на суде, когда встанет вопрос опеки. Я обратилась за помощью к свекрови, но та сказала лишь: «Как же жаль, что он тогда тебя не зарезал. Я бы сейчас хлопала в ладоши», - передает слова родственницы Виктория.

Сейчас женщина уже обратилась во все возможные инстанции. На следующей неделе состоится первое судебное заседание, где будет решаться вопрос об установлении родительских прав бывших супругов. Только вот сам Виктория боится, что этим дело не закончится – от словесных угроз мужчина постепенно переходит к действиям.

- Он выцарапал на моей машине матерное слово, постоянно пишет угрозы. Я шучу, что у меня на них уже иммунитет. Теперь кидает странные фотографии спящего сына, - едва не плачет женщина. - Историю Кати Бауманн я перечитала несколько раз, столько всего в ней мне откликается. Страшно, что подобное может произойти и со мной.

Параллельно с судом женщина обратилась в консульство России, чтобы детям выдали гражданство и они, наконец, могли покинуть Германию.

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