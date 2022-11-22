«Ее могли пытать электрошокером»: В суде Германии вскрылись новые подробности убийства расчлененной россиянки

У пары осталась маленькая дочь ФОТО: соцсети

В Германии продолжаются суды над немцем Карлом (имя изменено, - прим. Ред.), убившим свою русскую жену Екатерину Бауман. Тело красавицы нашли расчлененным в чемодане на берегу местной реки Везер после месяца активных поисков. Подробно о поисках женщины и о ее непростых отношениях с мужем "КП-Петербург" уже рассказывала. После обнаружения тела мужчину тут же арестовали, а их общую дочь забрали органы опеки. Разобраться в этой истории быстро у служителей Фемиды явно не получится, тем более, что с каждым судебным заседанием убийство обрастает новыми жестокими подробностями.

Обвиняемым в убийстве стал муж Кати ФОТО: соцсети

На одном из последних заседаний неожиданное для всех заявление сделала мама Карла. Женщина выступила с речью, в которой призналась в том, что сама расправилась с невесткой. Напомним, что Катю напоили снотворными, задушили и расчленили. В доказательство своих слов мать подсудимого даже указала правоохранителям место, где можно отыскать еще одну часть тела красавицы, которой не доставало в чемодане. Наводка оказалась верной.

- В чемодане не было бедра. Оказалось, что оно было спрятано в другом месте, но в той же реке. Упакованное в пленку. На этом бедре эксперты нашли синяк очень похожий на последствия удара электрошокером. Утверждать это пока не стоит, но есть вероятность, что он бил ее током, - рассказала "КП-Петербург" мать погибшей Светлана Болгова. - Чтобы скрыть это, судя по всему, они и решили спрятать бедро отдельно.

В момент убийства в доме находилась и дочь пары, которая начинает вспоминать произошедшее ФОТО: соцсети

Показания начала давать и 6-летняя дочь пары. В момент убийства девочка находилась дома и совсем недавно начала делиться воспоминаниями о страшном дне с няней. По словам представителя опеки, малышка могла видеть, как расчленяли маму, а могла и услышать это в детском саду, куда продолжала ходить после трагедии.

В ближайшее время правоохранители хотят еще раз допросить ребенка. По мнению бабушки, обсуждать эту тему с девочкой нужно на родном русском языке, так как на момент убийства мамы немецкого она попросту не знала. Но сейчас малышка говорит исключительно на немецком, поэтому какое решение примет суд, пока неизвестно.

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