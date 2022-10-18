«Надо было оформлять в мирное время»: Почему районный военкомат Петербурга отменил бронирование сотрудников предприятий от мобилизации

Военкоматы Петербурга на время отменили бронирование резервистов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- На время мобилизации бронирование временно прекращается, - оповещает резервистов крупная надпись на дверях военкомата Центрального района Петербурга.

У горожан возникли вопросы, законное ли это решение. Ведь ранее министр обороны Сергей Шойгу лично поручил Генштабу разъяснить военным комиссариатам о предоставлении брони для сотрудников некоторых системообразующих предприятий.

Некоторые резервисты не верят глазам и фотографируют распоряжение военкоматов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Правда, бронь не действует, если человек не оформил ее в мирное время. А что вы хотели? – удивились вопросу «КП-Петербург» в военкомате Центрального района. – Прошло такое распоряжение.

Источника «КП-Петербург» в Западном военном округе тоже не впечатлили новости.

- Решение о временном прекращении бронирования на время мобилизации действует в рамках законодательства, - уверяет источник.

БРОНИРОВАТЬ НАДО БЫЛО РАНЬШЕ

Военкомат Петербурга ссылается на приказ судебного департамента при Верховном суде РФ от 13.05.2019 с номером 95. Такой документ действительно существует. И в пятом пункте там написано: «На весь период мобилизации прекращается бронирование граждан, пребывающих в запасе, призываемых на военную службу по мобилизации, если они в мирное время не были забронированы». Но есть нюанс. Решение распространяется только на сотрудников судов.

Когда бронь, сделанная во время мобилизации, будет вновь действовать - пока загадка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Все удостоверения по бронированию, которые я видел (а видел я их не мало), - их сделали намного заранее, – утверждает военный юрист Павел Малютин. – Но я не могу быть уверен на все сто процентов, что петербургские военкоматы не правы. Приказ департамента при Верховном суде действительно существует. В мирное время бронируются те, кто работают на госслужбе, в том числе айтишники и военные промышленники. Дело в том, что об этом должен не сам сотрудник беспокоиться, а его работодатель. Чтобы у него не забрали ценного рабочего даже на срочную службу, не говоря о мобилизации. Списки на бронирование сотрудников органов исполнительной власти, например, массово подавались очень давно, еще в 2020 году.

Выходит так, что формально попадающие под бронь после начала частичной мобилизации рабочие теперь оказались уязвимы. Но надежда отстоять свою отсрочку еще есть, уверен военный юрист.

- Если человека со свежей бронью призвали, то ему нужно быстрее подавать в суд заявление с ходатайством о применении обеспечительных мер по иску, чтобы решение об его мобилизации было приостановлено на время рассмотрения судебного спора. Такая практика уже есть в России, в том числе в Петербурге, – рассказывает Павел Малютин. – Но решение петербургских военкоматов меня, конечно, удивило.

ВОЕНКОМАТЫ ИДУТ НА УСТУПКИ

К слову, ранее заместитель военкома Петербурга Ильфат Абзалов уже намекал, что в некоторых случаях бронирование можно сделать и после старта мобилизации, если Минобороны пойдет на уступки.

- Люди, кто ранее был официально забронирован, они даже повестку не могут получить, потому что их данные лежат в отдельной картотеке. Но мы столкнулись сейчас с такими ситуациями, что некоторые организации своевременно в мирное время не произвели бронирование своих сотрудников. Однако сейчас они решают данный вопрос, но уже по линии Министерства обороны РФ. То есть по согласованию с Минобороны, - подчеркнул полковник Абзалов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Отметим, что пока об отмене бронирования заявили только в одном районном военкомате Петербурга. В других сообщают, что не слышали о такой инициативе.

- Организации продолжают присылать нам списки на бронь сотрудников, - сказали «КП-Петербург» в военкоматах Петроградского, Приморского, Петродворцового и Колпинского районов.

КОНКРЕТНО

150 предприятий Петербурга уже подали списки для бронирования сотрудников от частичной мобилизации. Об этом заявил вице-губернатор Кирилл Поляков. Но не факт, что все заявки одобрят.

- Порядка 150 предприятий подали списки на сайте Центр развития и поддержки предпринимательства. Дальше мы с военкоматом отрабатываем, кому можно дать отсрочку, - объяснил чиновник.

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